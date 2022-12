Setnikar se je rodil 29. oktobra 1962 na Babni Gori pri Polhovem Gradcu, kjer je živel z družino. Po končani osnovni šoli v Polhovem Gradcu se je izučil za strojnega ključavničarja. Ob delu je končal srednjo šolo za strojništvo in se vpisal še na višjo šolo za strojništvo ter pridobil izobrazbo inženirja strojništva. Zaposlen je bil na Inštitutu Jožefa Stefana kot vodja prototipnih delavnic.

Leta 2019 je v intervjuju v Dnevniku dejal, da v občini Dobrova - Polhov Gradec največji izziv predstavljajo ceste in šole. V času njegovih mandatov so prenovili šole, podružničnim šolam pa dodali vrtce. »Veliko je bilo dilem, ali je to stroškovno smiselno. Vrtec ali šola prinaša v kraj življenje in ljudje se bistveno lažje odločajo, da tam ostanejo,« je tedaj dejal Franc Setnikar.