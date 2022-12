Za grajskimi zidovi nekoč bival tudi znan televizijski obraz

Prevzgojni dom Radeče letos obeležuje 70 let obstoja in je še vedno edini pri nas, v katerega sodišča z vzgojnim ukrepom napotujejo mladoletne osebe, stare od 14 do 23 let, ki so zagrešili kakšno kaznivo dejanje. Trenutno jih je v nekdanjem samostanu na prevzgoji dvanajst, med temi je tudi eno dekle.