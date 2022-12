Rezultat poskusa predstavlja velik korak v desetletja trajajočem prizadevanju za sprostitev neskončnega vira čiste energije, ki bi lahko pomagal odpraviti odvisnost od fosilnih goriv. Raziskovalci že desetletja skušajo na varen način ustvariti vir energije, ki je tak kot tisti, ki ga ustvarja sonce.

Ta velik znanstveni preboj bo v torek predstavila ameriška ministrica za energijo Jennifer Granholm, poroča CNN. Washington Post pa navaja del poročila, ki pravi, da je cilj jedrske fuzije replicirati jedrsko reakcijo, skozi katero se energija ustvarja na soncu.

O jedrski fuziji sicer govorimo, ko se atomi zlijejo v večjega, pri čemer nastane ogromna količina energije v obliki toplote. Znanstveniki po vsem svetu se že dolgo približujejo temu preboju. Februarja so britanski znanstveniki objavili, da so več kot podvojili prejšnji rekord pri ustvarjanju in vzdrževanju jedrske fuzije.

Znanstveniki, ki delajo v bližini Oxforda, so v ogromni napravi tokamak, opremljeni z velikanskimi magneti, uspeli ustvariti rekordno količino trajne energije, ki pa je izparela v nič že po petih sekundah. Največji izziv je zato odgovor na vprašanje, kako fuzijsko energijo ohraniti dovolj dolgo, da bi lahko napajala električna omrežja in ogrevalne sisteme po svetu. Tudi ameriškim znanstvenikom naj za zdaj tega še ni uspelo doseči.