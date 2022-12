Najstarejša genska sekvenca na svetu prihaja iz jedra ledenodobnega sedimenta, ki so ga raziskovalci odkrili na severu Grenlandije. Pred dvema milijonoma let je bila danes pusta in zamrznjena pokrajina polna življenja. Genske sekvence prikazujejo bogat rastlinski in živalski svet, po katerem so hodili mastodoni, slonu podobni sesalci, severni jeleni, veliki divji zajci in gosi.

Danski znanstveniki so genske zapise, pridobljene iz ustja fjorda na najsevernejši točki Grenlandije, primerjali s podatki prejšnjih znanstvenoraziskovalnih odprav. Zbrani podatki so na podlagi fosilov in cvetnega prahu razkrili na ducate prej neodkritih živalskih in rastlinskih vrst. Najbolj jih je presenetila prisotnost mastodonov tako daleč na severu, saj so doslej mislili, da se je vrsta ledenodobnih slonov zadrževala južneje.

Odkritje genskih zapisov podira dosedanji rekord na tem področju, ki ga je minulo leto postavila raziskava genskega materiala, pridobljenega iz zoba mamuta, ki je po sibirskih stepah taval pred več kot milijonom let. Medtem ko DNK, pridobljen iz živalskih kosti ali zob, prikazuje pomembne podatke o posameznih vrstah, DNK, pridobljen iz okolja, znanstvenikom omogoča oblikovanje jasne predstave o ekosistemu nekega območja. V tem primeru so pripadniki ekološkega sistema živeli v temperaturah, ki so bile od deset do sedemnajst stopinj višje, kot jih imamo danes.

Prav tako so ekipo znanstvenikov presenetila odkritja ceder, takšnih, kot jih danes najdemo v Kolumbiji in ki so nekoč rasle tudi na Arktiki. Za zdaj še niso odkrili zapisov, ki bi kazali na prisotnost plenilcev na tem območju, vendar so medvedi, volkovi in morda celo sabljezobi tigri tam morali živeti, da so v občutljivem ekosistemu vzpostavljali ravnovesje. Odkritje prikazuje sestavo ekosistemov v različnih zgodovinskih obdobjih, kar nam pomaga razumeti, kako so pretekle podnebne spremembe vplivale na biotsko raznovrstnost na ravni sistemov.

Naslednje raziskave okoljskega DNK bodo znanstvenikom pomagale razumeti, kakšne so sposobnosti prilagajanja organizmov na podnebne spremembe. Tovrstni dvigi temperatur so zaradi globalnega segrevanja Zemlje pričakovani v prihodnjih desetletjih, znanstvenikom pa taka odkritja omogočajo vpogled v odziv narave na naraščajoče temperature in kažejo, kako si lahko pri prilagoditvah pomagamo.