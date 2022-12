Matthew Sinatro in Jessica Prost sta lani kupila tri škatle testenin znamke Barilla, za katere sta mislila, da so izdelane v Italiji. Podjetje jih namreč oglašuje kot »italijansko znamko testenin številka ena«. Ko sta ugotovila, da so bile njune škatle, za katere sta skupno odštela okoli šest evrov, polnjene v Iowi in New Yorku, sta se počutila ogoljufana. Kalifornijski par je prepričan, da napis kupca zavede, pa tudi da Barilla napačno predstavlja svoje italijansko poreklo, saj uporablja barve italijanske zastave. Po njunem mnenju s tem utrjuje prepričanje, da so izdelki narejeni v Italiji. Če bi vedela, da kupujeta ameriški proizvod, čeravno ga ustvarijo z enakimi stroji, kot jih uporabljajo v Parmi, testenin ne bi kupila. Ne gre le za tradicijo pridelave, ki s svojimi začetki sega v leto 1877, temveč tudi za sestavine – v Italiji naj bi bile zaradi uporabe z beljakovinami bogate durum pšenice bolj kakovostne. Newyorška zvezna sodnica se je postavila na njuno stran in odločila, da je dvojica utrpela gospodarsko škodo. Nadaljevanju postopka je prižgala zeleno luč, s tem pa zavrnila zahtevo multinacionalke po njegovi ustavitvi. Poleg denarne odškodnine Sinatro in Prostova zahtevata prepoved prej omenjenega slogana blagovne znamke ter zavajajoče oglaševalske kampanje na ameriških tleh. V Barilli so ponosni na italijansko dediščino, znanje in izkušnje podjetja, trditve razočaranih kupcev pa so odpravili kot neutemeljene, saj na embalaži piše, da so testenine narejene v ZDA. Povsem možno je, da bo odločitev privedla do skupinske tožbe, kar bi multinacionalko lahko stalo na milijone dolarjev odškodnine.

Premajhni burgerji, napačna voda

Zadnja leta podobne tožbe vsaj med ameriškimi potrošniki niso nič nenavadnega. V New Yorku je moški v začetku leta vložil tožbo zoper verigo restavracij s hitro prehrano McDonald's, češ da so njihovi hamburgerji v oglasih videti vsaj za 15 odstotkov večji, kot so v resnici. Podobnih očitkov se je marca na Floridi otepal njihov rival Burger King. V Los Angelesu je kupec skušal tožiti proizvajalca pekoče omake znamke Texas Pete, ker jo proizvajajo v Severni Karolini, v njej pa da ni nič teksaškega. Če bi to vedel, je ne bi nikoli kupil. Primere so zavrgli. Še vedno pa traja postopek zoper podjetje Nestle, ki mu očitajo, da steklenic vode ne polni več v izviru v Mainu kot nekoč, saj se je ta presušil že pred desetletji. Z imenom Poland Spring Water po prepričanju nekaterih kupcev potrošnike zavajajo. Zanimiva je tudi tožba Američanke Amande Ramirez, ki podjetje Kraft Heinz toži, ker njihovi (slavni) makaroni s sirom niso pripravljeni v treh minutah in pol, kakor piše na embalaži. Ne trdi, da postopek v mikrovalovni pečici traja dlje, temveč da v čas, ki ga oglašujejo, ni všteta priprava – odpiranje embalaže in vrečke s sirom ter mešanje sestavin. Če bi poznala resnico, makaronov ne bi kupila. Zahteva pet milijonov dolarjev odškodnine.