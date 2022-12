V novembru so države članice EU zabeležile približno 27.000 nezakonitih prehodov meja, kar je 15 odstotkov več kot v istem mesecu leta 2021, agencija Frontex navaja v svojem mesečnem poročilu za november.

Najbolj aktivni migracijski poti ostajata zahodnobalkanska in osrednjesredozemska pot. Na Zahodnem Balkanu je bilo letos zabeleženo najvišje število ilegalnih migracij od vrhunca krize leta 2015, medtem ko je na zahodnosredozemski, zahodnoafriški do Kanarskih otokov in na vzhodni poti prek Belorusije število nezakonitih prehodov meja v letošnjem letu upadlo.

Trajni migracijski pritisk na Zahodnem Balkanu je mogoče pripisati tudi ponavljajočim se poskusom prečkanja meje s strani migrantov, ki so že prisotni v regiji, in dejstvu, da nekateri migranti za približevanje zunanjim mejam EU koristijo brezvizumski dostop do regije, dodaja Frontex.

Konec novembra je Srbija sicer omejila svoje vizumske režime, kar naj bi zmanjšalo število nezakonitih prehodov. Pri Frontexu so zapisali še, da agencija podpira države Zahodnega Balkana z napotitvijo skoraj 500 policistov in drugega osebja.