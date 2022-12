Svetniki so sicer sprva izbirali med tremi kandidati. Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je predlagala Jožefa Školča, interesna skupna lokalnih interesov Bojana Kekca, interesna skupina delodajalcev pa Marka Lotriča.

Glavni tajnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije, nekdanji poslanec LDS in predsednik DZ, pa tudi nekdanji minister za kulturo Školč je bil v DS izvoljen kot predstavnik vzgoje in izobraževanja. V kratki predstavitvi je pojasnil, da je sodeloval tudi v ustavni komisiji, ki je trasirala pot do ustanovitve DS.

Kekec, svetnik že četrti mandat, zastopa lokalne interese. V svoji poklicni karieri je bil med drugim direktor Komunale v Novem mestu in bil zaposlen v Slovenskih železnicah, kjer je vodil energetski menedžment in bil direktor družbe Slovenske železnice infrastruktura.

Lotrič, ki je bil v DS izvoljen kot eden od predstavnikov delodajalcev, vodi skupino Lotrič Meroslovje, v katero je preraslo podjetje, ki ga je leta 1991 ustanovil skupaj z ženo, danes pa po njegovih besedah združuje devet podjetij v sedmih državah in zaposluje prek 180 strokovnjakov.

V drugi krog sta se uvrstila Lotrič in Školč

Za Lotriča je v prvem krogu glasovalo 15 svetnikov, za Školča 13, za Kekca pa deset. Ena glasovnica je bila neveljavna. Ker v prvem krogu noben od treh kandidatov ni dobil zadostne podpore, so izvedli še drugi krog, v katerega sta se uvrstila Lotrič in Školč. Vendar pa tudi drugi krog še ni prinesel odločitve, saj znova noben od preostalih dveh svetnikov ni dobil zadostne večine. V drugem krogu je Školča podprlo 15 svetnikov, Lotriča 12, prav toliko glasovnic pa je bilo neveljavnih.

Stanislav Pejovnik, ki kot najstarejši svetnik tega sklica vodi sejo do izvolitve predsednika DS, je zato predlagal, da se posvetujejo, kako bodo nadaljevali postopek izvolitve predsednika. Tak sklep so svetniki sprejeli. Sejo so zato prekinili ter po posvetu odločili, da jo bodo nadaljevali v ponedeljek. Takrat jih poleg volitev predsednika DS čakajo tudi volitve podpredsednika DS.

Nova sestava DS je bila na volilnih zborih izvoljena 23. in 24. novembra. V 40-članskem državnem svetu je 22 predstavnikov lokalnih in 18 predstavnikov funkcionalnih interesov. Med izvoljenimi svetniki je 17 takšnih, ki so v svetniških klopeh sedeli že v dosedanjem mandatu.