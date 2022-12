Iz večnadstropne stavbe hotela se je valil dim, medtem ko so talibanske varnostne sile zavarovale okolico. Talibani trdijo, da so izboljšali varnost v državi, odkar so se avgusta lani vrnili na oblast, vendar je od takrat prišlo do številnih podobnih eksplozij in napadov.

Italijanska nevladna organizacija Emergency NGO, ki upravlja bolnišnico le kilometer od kraja eksplozije, je sporočila, da so sprejeli 21 žrtev, od tega tri ljudi, ki so bili mrtvi že ob prihodu v bolnišnico. Niso povedali, ali so bili ubiti civilisti ali napadalci.

Tiskovni predstavnik kabulske policije je nato povedal, da so bili ubiti trije napadalci, en osumljenec pa je bil aretiran. Za napad je okrivil »zlonamerne elemente«.

»Vsi gostje hotela so bili rešeni in noben tujec ni bil ubit. Dva tuja gosta sta bila ranjena, ko sta se vrgla iz enega od višjih nadstropij,« je na Twitterju zapisal talibanski tiskovni predstavnik Zabihulah Mudžahid.

Videoposnetek, ki je krožil po družbenih omrežjih, je prikazoval ljudi, ki so v paniki skakali skozi okna, pri čemer je bil jasno viden napis z imenom hotela v angleščini in kitajščini. Hotel je namreč priljubljen med kitajskimi poslovneži, ki se po vrnitvi talibanov na oblast nadejajo, da bi v Afganistanu lahko sklepali tvegane, vendar potencialno donosne posle. Kitajska, ki si z Afganistanom deli 76 kilometrov dolgo mejo, sicer ni uradno priznala talibanske vlade, vendar je ena redkih držav, ki ima tam polno diplomatsko prisotnost in ohranja tudi poslovne stike.