Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Naser Kanani je na novinarski konferenci Britance in Evropejce obtožil »vmešavanja v notranje zadeve Irana« in napovedal, da sankcije »začnejo veljati danes«.

V luči današnjega zasedanja zunanjih ministrov EU, na katerem bodo ti predvidoma sprejeli nov sveženj sankcij proti Iranu, je Teheran uvedel sankcije proti 32 posameznikom in subjektom iz Velike Britanije in Nemčije. Na seznamu so se med drugim znašli vodja britanske obveščevalne službe MI5 Ken McCallum, načelnik obrambnega štaba britanskih sil Tony Radakin, več sedanjih in nekdanjih članov britanskega parlamenta ter Inštitut Tonyja Blaira za globalne spremembe.

Sankcije so iranske oblasti uvedle tudi proti več nemškim političnim osebnostim in podjetjem, vključno z Annegret Kramp-Karrenbauer, nekdanjo vodjo stranke CDU, in Claudio Roth, komisarko zvezne vlade za kulturo in medije. Sankcionirale so tudi francosko satirično revijo Charlie Hebdo in oddelek Radia Svobodna Evropa v perzijščini.

Velika Britanija in Nemčija sta še posebej glasno kritizirali odziv iranskih oblasti na proteste, ki so v islamski republiki izbruhnili sredi septembra, ko je v policijskem pridržanju umrla 22-letna Mahsa Amini, ki jo je pred tem aretirala moralna policija.

V petek je London napovedal dodatne sankcije proti Iranu, potem ko so v Teheranu izvedli prvo napovedano usmrtitev, povezano s protesti. Nato so danes izvedli že drugo.