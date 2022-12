Uroš Zorman na rokometno SP brez nekaterih nosilcev igre

Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je predstavil seznam igralcev za nastop na svetovnem prvenstvu med 11. in 29. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Poljskem. Na njegovem seznamu manjkajo nekateri dolgoletni nosilci igre, kot so Gašper Marguč, Matej Gaber, Urh Kastelic in Miha Zarabec.