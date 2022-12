»Vse vas bom pobil,« je ob vstopu v kavarno v okrožju Fidene na severovzhodu Rima v nedeljo dopoldan zakričal 57-letnik, potegnil pištolo in začel streljati po svojih sosedih. Ti so bili tam zbrani na sestanku etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe. Še pred prihodom policije, ki ga je aretirala, so ga prisotni razorožili in obvladali, so za časnik La Repubblica povedale priče. Ubil je tri ženske, štirje ranjeni so še v bolnišnici, šlo naj bi za 50-letno žensko s hudimi poškodbami glave, 67-letnega moškega s poškodbo obraza, 80-letno žensko s poškodbo prsnega koša in 65-letnika, ki je med napadom izgubil zavest. Po neuradnih informacijah je strelec Claudio Campiti, ki naj bi v preteklosti že večkrat skušal pridobiti dovoljenje za orožje, a so mu oblasti vlogo vsakič zavrnile. Pištolo, s katero je v nedeljo sejal smrt, naj bi ukradel na strelišču, na katerem je dolga leta iz sebe spravljal jezo. Policija že preiskuje, kako mu je to sploh uspelo. Po pisanju časnika Corriere della Sera je bil očitno pripravljen na različne scenarije, saj so v žepu jakne našli 170 nabojev, v prtljažniku avta pa šest tisoč evrov, oblačila in potni list.

Grozljiv dogodek je v javnosti dobil še dodatno pozornost, ker je med ubitimi prijateljica italijanske premierke Georgie Meloni, 50-letna Nicoletta Golisano. »Bila je zaščitniška mama, iskrena in diskretna prijateljica, močna, a hkrati tudi krhka ženska. Predvsem pa je bila profesionalka z neobičajnim občutkom dolžnosti. Bila je moja prijateljica,« je zapisala na svojem facebook profilu in zraven objavila skupno fotografijo. »Ni prav tako umreti,« je še dodala. »Vedno se je bom spominjala kot lepe in srečne, kakršna je bila pred kratkim v rdeči obleki, ki jo je kupila za petdeseti rojstni dan.«

V vseh videl sovražnike

Po poročanju lokalnih medijev je bil motiv za krvavo dejanje moškega (dolgoletni) spor med stanovalci, a policija tega uradno še ni potrdila. Stanovalci naj bi se na nedeljskem sestanku pogovarjali o izgradnji bazena in teniškega igrišča, moški pa je nasprotoval visokim stroškom. Pred le nekaj tedni naj bi na blogu zapisal, da ga skušajo ostali stanovalci bloka pregnati iz stavbe. Z upravniki, konzorcijem Valle Verde, naj bi bil po poročanju časnika Corriere della Sera v sporu že več let, prenehal je plačevati prispevke, nabralo naj bi mu se že za nekaj več kot deset tisoč evrov dolga. Mediji pišejo, da se je z njimi spustil v pravno vojno. »Nenehno je hodil po robu,« ga je opisal kot sosed Mario Bartulli. Prepiral naj bi se s sosedi in to zaradi malenkosti, vlagal je pritožbe in sprožal tožbe. V vseh je videl sovražnika, vsi naj bi mu hoteli škodovati, kričal je tudi na otroke na dvorišču, zmerjal sosede, na spletnih družbenih omrežjih pa rohnel nad upravitelji, ki da so »mafija z nacističnimi prijemi«. Bil je vse bolj razdražljiv. Poleg stanovanja v Rimu sta z ženo pred leti kupila starejšo počitniško vilo ob jezeru Torano, na katero naj bi možakar zaradi nekaj ukradenih drv postavil nadzorne kamere.

Nekdanjemu podjetniku, žena katerega naj bi bila nekdanja kulturna atašejka, se je življenje na glavo postavilo pred desetimi leti, ko je v sankaški nesreči umrl njegov štirinajstletni sin. Takrat se je podal v prvo pravno bitko, saj je iskal odgovorne za njegovoo smrt. Ustanovil je fundacijo, organiziral shode in bil glasen tudi v medijih, kjer je s prstom kazal na lokalne oblasti, ki da mu niso priskočile na pomoč, ko je to potreboval.