Prvakinjo severnoameriške lige WNBA so 17. februarja na moskovskem letališču Šeremetjevo aretirali zaradi posedovanja prepovedanih mamil, za kar je v Rusiji zagrožena kazen do deset let zapora. V začetku avgusta so jo ruske oblasti obsodile na devetletno zaporno kazen in milijon rubljev (16.000 ameriških dolarjev) globe.

Pri košarkarici Phoenix Mercuryja v ligi WNBA in ruskega Jekaterinburga so v prtljagi našli vstavke za elektronske cigarete z vsebnostjo konopljinega olja. Griner je v začetku julija na sodišču krivdo priznala in poudarila, da ni želela kršiti ruskih zakonov.

Od 4. novembra je bila Griner v ženski kazenski koloniji v ruskem mestu Javas južno od Moskve, preden so jo po diplomatskih prizadevanjih ZDA 9. decembra izpustili iz zapora v zameno za razvpitega ruskega trgovca z orožjem Viktorja Buta.

Zamenjali so ju na letališču v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih in od takrat 32-letna igralka še ni podala nobene javne izjave.

V petek zjutraj so jo takoj ob prihodu v ZDA odpeljali v vojaško oporišče na zdravniške preglede.

Kljub treningu po mnenju njene agentke to še ni znak, da bo kariero nadaljevala v ligi WNBA pri Mercuryju. »Če želi igrati, bo na njej, da to napove,« je dejala njena agentka.

»Zdaj ima praznike, da se spočije in brez pritiska odloči, kaj bo naprej. Gre ji zelo, zelo dobro. Zdi se, da je to vse prenesla prav neverjetno,« je dodala Colas in pojasnila, da bi lahko njena varovanka izjavo podala še ta teden.