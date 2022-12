Kapsula je po dva milijona kilometrov dolgi poti v nedeljo padla v Tihi ocean nedaleč od mehiške obale Baja California. Pred tem je preživela padanje skozi atmosfero s hitrostjo 40.000 kilometrov na uro, pri čemer se je njena površina segrela na 1760 stopinj Celzija.

»Navdušen sem, to je izjemen dan. Vrnitev kapsule na Zemljo je potekal gladko,« je med drugim izjavil administrator Nase, nekdanji senator s Floride Bill Nelson.

Kapsulo so nato pustili nekaj ur plavati po Tihem oceanu, da so zbrali potrebno osebje. Ko bo v njej človeška posadka, bodo hitrejši in bodo kapsulo iz vode pobrali po manj kot dveh urah.

Orion je sicer podrl rekord po potovanju plovila, primernega za ljudi, od Zemlje - v razdalji 432.000 kilometrov - in je tako dokazal, da je ponovno pošiljanje ljudi na Luno mogoče.

Sekundarna naloga Oriona je bila namestitev desetih satelitov v Zemeljsko krožnico, a pri tem ni šlo vse po načrtih, saj so štirje odpovedali. Je pa Zemlja dobila izjemno lepe fotografije iz vesolja.

Naslednja bo na vrsti misija Artemis II, ki bo prihodnje leto na isto pot odpeljala astronavte, čeprav še vedno ne na Luno. To bo naloga misije Artemis III, predvidoma okoli leta 2025. V posadki bosta prva ženska in prva temnopolta oseba.

Na Mars naj bi nato Nasa poslala ljudi nekje po letu 2030.