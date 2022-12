Za vodo radi pravijo, da je vir življenja. Z razlogom. Pitje zadostnih količin vode je osnova za zdravo življenje, mladosten izgled in boj proti staranju, prav tako vemo, da brez pitja vode ne moremo preživeti. Če je ne pijemo dovolj, lahko hitro zbolimo. Bolezni pa si ne želi nihče. Je lahko vir življenja še kaj drugega kot voda? Mnogi zaživijo tudi, ko kaj dobrega pojedo, potujejo v eksotične kraje ali pa si privoščijo avto, ki so si ga že tako zelo dolgo želeli. Avto kot vir življenja? Zakaj pa ne. Kot nalašč pa se ponuja eden – enyaq. Škoda enyaq. Da je namreč vir življenja, v irski galščini (gre za izumrli keltski jezik, ki ga je govorilo ljudstvo Galcev na področju današnje Francije) sporoča že njegovo ime. Se boste po vožnji z njim počutili podobno dobro, kot bi spili kozarec ali dva vode? To smo preverjali po cestah v okolici Malage.

Električni avtomobili postajajo stalnica na evropskih, precej manj pa na slovenskih cestah, kjer pravega preboja še niso doživeli. Razloga sta predvsem dva: mnogi se jih bojijo, saj so prepričani, da je njihov doseg premajhen, čas polnjenja pa prevelik, marsikdo, ki živi v hiši, pa bi ga z veseljem zapeljal v svojo garažo, pa za nakup enostavno nima dovolj denarja. Ni namreč skrivnost, da se cene večjih in zmogljivejših »električarjev« začnejo pri 50 tisočakih, kar pa je znesek, ki je povprečnemu Slovencu za nakup avta nedosegljiv. In enyaq, s katerim smo tokrat nabirali kilometre, sodi med dražje. Ko me kdo vpraša, ali so z leti električni avti napredovali, se vedno spomnim BMW-jevega električnega malčka i3, ki smo ga vozili pozimi pred skorajda petimi leti in je imel v dosegu komajda izpisano trimestno število. Za današnje čase nepojmljivo. Tako se enyaq s priponko RS (kaj pomeni, bomo pojasnili kasneje) hvali z dosegom kar 500 kilometrov. Kako daleč je to od realnosti, je odvisno zgolj od vas oziroma načina vaše vožnje. Hitrejša bo (maksimalna hitrost je elektronsko omejena na 180 km/h), manjši bo doseg, se pa realni ustavi nekje med 350 in 400 kilometri. Dovolj, da si upate iz prestolnice zapeljati na slovensko obalo in nazaj. Če pa vas bo vseeno strah, da vam lahko električnih kilometrov vendarle zmanjka, ima škoda aduta v rokavu. Na hitri polnilnici, ki omogoča polnjenje z do 135 kilovati, traja le 36 minut, da se baterija s kapaciteto 82 kWh napolni 80-odstotno. Ne bo sicer najbolj poceni, a če tega ne počnete vsak dan, boste odštetih nekaj evrov več brez težav vzeli v zakup.

RS pomeni rally sport ali prevedeno športnost na štirih kolesih. Pa je sploh smiselno imeti več konjev, ko pa je jasno, da z dosegom niso na ti? Ker iskrivih konjičkov, ki komajda čakajo, da jih voznik požene v dir, je ogromno, natančneje 299, zato bo lastnik po Kekčevo zavriskal, ko jim bo z odločnim pritiskom stopalke ukazal, naj stečejo. Tudi mi smo vriskali, še posebej med pospeševanjem, ki je na ravni športnega avtomobila (okoli šestih sekund), saj nam ni bilo mar, kakšna je poraba, želeli smo zgolj uživati. In če podobno razmišljate tudi sami, se boste za volanskim obročem enyaqa RS počutili kot otrok v čokoladnici. V nasprotnem pa se boste zagotovo vprašali, ali je v športnem terencu, kar enyaq dejansko je, sploh smiselno imeti tako izdatno konjenico, še posebej zato, ker se (povprečni) voznik že v bolj osnovnem električnem avtu zaradi velikega navora, ki je na voljo takoj, počuti, kot bi sedel za volanskim obročem dirkalnika.

Seveda enyaq RS še zdaleč ni mišljen kot dirkalnik, temveč veliki, udobni in z bogato opremo založeni športni terenec, ki razvaja ne samo lastnika, temveč kot njegove potnike. Je kot zlata ribica, ki izpolnjuje želje. Napredni tempomat? Seveda ga ima. Električni pomik zajetnih prtljažnih vrat? Prav tako. Kaj pa usnjene in ogrevane sedeže? Za doplačilo vsekakor. In barvni zaslon na dotik? Premore ga in to takšnega z veliko začetnico, saj meri kar 33 centimetrov. Če k temu dodamo še štirikolesni pogon, glasovno pomočnico Lauro, ki ji lahko ukazujemo v 15 jezikih, 585-litrski osnovni prtljažnik in izdatno odmerjene centimetre na zadnji klopi, kjer je mogoče izvajati tudi osnovne gimnastične prvine ali početi še kaj bolj drznega, se zdi, kot da je zlata ribica vsemogočna. A vendarle ni. Za pametni ključ bi si tako želeli, da odklepa in zaklepa vrata čisto sam, a je žal potreben dotik kljuke. Kako je mogoče, da na primer Renault že skorajda 20 let ponuja kartico, ki počne vse sama?

Smo vas nakurili? Enyaq RS iV bo na slovenske ceste zapeljal v začetku prihodnjega leta, njegova točna cena pa še ni znana. Tako bo dopolnil ponudbo, saj je bil doslej na voljo zgolj kot kupe, ki sicer na prvi pogled izgleda lepše, a je nekoliko manj (družinsko) uporaben, z osnovno ceno 64.607 evrov pa tudi kakšnega tisočaka dražji. Da bo cena nekoliko lepša že na prvi pogled: Eko sklad še vedno ponuja subvencijo v višini štirih tisočakov in pol. Če vam je znesek previsok, počakajte do leta 2024 in 2025, ko bodo predstavili električno gnana športna terenca velikosti karoqa in kamiqa. Slednji naj bi bil od enyaqa polovico cenejši.