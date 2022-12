Marsikdo bi lahko pomislil, da je med tistimi, ki so se, vsaj zaenkrat, električne mobilnosti lotili malenkost počasneje, previdneje, tudi Opel. A po drugi strani so prav pri tej znamki letos napovedali rekordno hiter prehod na povsem električne avtomobile, saj naj bi bili že od leta 2028 dalje vsi opli takšni, da v ozračje neposredno ne bodo spuščali nič izpušnih plinov. Torej bodo že čez dobrih pet let vsi električni! Če jim to uspe, bo to dejansko rekorden prehod, saj v tem trenutku med, recimo jim, običajnimi osebnimi avtomobili nimajo še niti enega, ki bi bil že v osnovi zasnovan kot električni štirikolesnik, ki drugega načina pogona ne bi ponujal; če seveda ne štejemo malčka rocks-e, nekakšnega urbanega »mešančka«, ki doseže največ 45 kilometrov na uro. No, ima pa zato Opel tudi električne verzije nekaterih avtomobilov, ki so »v osnovi« zasnovani kot tisti z motorji z notranjim zgorevanjem. In med klasičnimi osebnimi vozili sta zaenkrat to opel corsa-e in opel mokka-e, vozili z enako platformo in enakim pogonskim sklopom.

Oblikovno se od svojih osnovnih različic obe razlikujeta zelo malo, kar pa ne moti, saj sta oba avtomobila precej atraktivna in sta na tem področju v primerjavi s predhodnikoma naredila konkreten korak naprej. Enako velja tudi za njuno notranjost, kjer nas je pri mokki prepričalo večje število fizičnih gumbov, ki olajšajo upravljanje z nastavitvami med vožnjo, a smo hkrati spet »izgubljali živce« ob piano plastiki, ki je pravi magnet za prah in prsten odtise. Zaslona na dotik sta pri obeh dovolj odzivna in enostavna za uporabo, merilniki so digitalni tudi za volanskim obročem, nad udobjem sedežev pa se nismo mogli pritoževati ne v enem ne v drugem. V potniški kabini smo zadaj, presenetljivo, celo malenkost lažje sedeli v corsi, saj nam je v mokki za noge hitro zmanjkalo prostora, je pa res, da ga bodo imeli nižjerasli in otroci dovolj. Oba prtljažnika pa plačata malenkost davka na to, da v osnovi ne gre za električno zasnovani vozili in se v bližini skrivajo baterije, zato je pri mokki s 310 litri za 40 litrov skromnejši kot pri tistih z običajnimi motorji, pri corsi pa z 267 osnovnimi litri za 42 litrov.

Ko omenjamo baterije, dodajmo, da imajo te pri obeh kapaciteto 50 kilovatnih ur, da se do 80 odstotkov kapacitete napolnijo v natanko pol ure in da zagotavljajo električno energijo za 100-kilovatni (136-konjski) motor. Morda se sliši malo, a to povsem zadostuje za obe ne preveliki (mokka v dolžino meri 4,15, corsa 4,06 metra) in, seveda v kontekstu električnih avtomobilov, ne pretežki vozili; tehtata namreč dobro tono in pol. Razlika v zasnovi, mokka je pač manjši športni terenec, corsa manjša kombilimuzina, pa vendarle prinese precej različna občutka med vožnjo. Najprej naj poudarimo, da sta za naš okus (pri čemer nismo sami) to najbolj udobna mokka in najbolj udobna corsa. Električni pogon, ki poskrbi za zvezno in dokaj hitro pospeševanje, tiho in izjemno gladko vožnjo, na tem področju pač nima konkurence, razen če spadate med tiste, ki morajo slišati hrup motorja. Pri čemer je bila vožnja corse še zabavnejša. Z istim motorjem je namreč bolj odzivna (do stotice pospeši dobro sekundo hitreje, v 8,1 sekunde, mokka v 9,2), bolj dinamična (dokaj mehka mokka se v ovinkih kar precej nagiba), za nameček pa nam je zagotavljala daljši doseg, ker je pač malenkost lažja in ima zaradi oblike manjši zračni upor. Od tovarniško izmerjenih smo sicer pri obeh kar zaostali, a glede na velikost baterije 270 kilometrov dosega na vseh vrstah cest pri mokki in 290 pri corsi ni ravno malo. Pri čemer smo s corso ravno zmogli s polnimi baterijami iz Ljubljane do Pirana in nazaj, medtem ko pri mokki te poti nismo ubrali, a glede na izkušnje z vožnjo pri hitrosti 130 kilometrov na uro smo skoraj prepričani, da nam ne bi uspelo. Kar nas napeljuje na misel, da sta še najbolj primerna bolj primerna kot drugi avto v družini.

Pri čemer mora imeti takšna družina kar precej pod palcem. Testna mokka z odlično opremo ultimate namreč stane 35.730 evrov, corsa s podobno elegance pa 34.599 evrov. Da, to je pač realnost električne mobilnosti. x

vzporedni test Opel mokka-e e-ultimate in opel corsa-e e-elegance