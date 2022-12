Vam kaj pomenijo imena Hasanal Bolkiah, Jay Leno, Dmitrij Lomakov in Ralph Lauren? Brunejskega sultana, ameriškega komika, ruskega poslovneža in ameriškega modnega oblikovalca namreč druži obsedenost z avtomobili, novimi in rabljenimi, do te mere, da sodijo med deseterico največjih zbirateljev na svetu. Takšnih, ki imajo v premnogih garažah varno spravljene štirikolesnike, ki so tako redki in obenem dragi, da bi običajni zemljani, prav tako zbiralci, od sreče zajokali, že če bi jih videli v živo. Na vprašanje, zakaj imeti toliko avtomobilov, pa odgovarjajo: ker si jih lahko privoščimo.

Vsak avto, ki ga imajo v garaži, z leti le še pridobiva vrednost, mednje pa sodijo predvsem tako imenovani starodobniki, vozila, stara najmanj 30 let, praviloma še veliko več. Starost pa avtomobilom ne prinaša nič dobrega, restavriranje je zamudno in dolgotrajno, zahteva tudi veliko znanja in seveda denarja. Pri čemer velja splošno pravilo: bolj ko je redek, dražji je. Tudi zato jih premožni kupujejo kot nekakšno investicijo, podobno kot umetniška dela. Nekateri pa za starodobnika odštejejo zajeten kupček denarja tudi zato, da jim bo zagotovil dodatek za mirnejšo starost.

Milijonarjem iz naše zgodbe seveda skrb za pokojnino ni potrebna, kljub temu pa se radi pohvalijo s tem, kako zelo jim je uspelo denar, ki so ga odšteli za avto, oplemenititi. Tako je Ralph Lauren – zanj so avti umetnost, premikajoča se umetnost – za ferrarija 250 GTO letnik 1962 pred mnogimi leti odštel 300 dolarskih tisočakov, nedavno pa so podobnega prodali za 70 milijonov. Tudi Jay Leno so lahko pohvali s tem, da ima v zbirki mclarna F1 letnik 1999, za katerega so mu nedavno ponudili 17,5 milijona dolarjev, a se je le prijazno zahvalil in ponudbo zavrnil. Sam je zanj odštel zgolj 800 tisočakov. Podobnih zgodb zbirateljev je še veliko. A ne v Sloveniji, kar je glede na majhnost trga in števila premožnih logično. Kljub temu naj bi Slovenci imeli v lasti nekaj vozil, ki so stara več kot 100 let, a milijonskih vrednosti ne dosegajo.

Kdor ima rad starodobnika, stremi k temu, da ga obdrži na cesti, če namreč stoji v muzeju, z leti vse bolj propada. Nič čudnega, saj gre za motorna vozila, ne slike za na steno. Gre za zgodovino, s katero so povezane številne zanimive zgodbe. Prinašajo nostalgijo, ker jih je na cesti malo, pa ne ogrožajo nikogar, tudi prometnih udeležencev ne, za nameček so vzdrževana bolj, kot je marsikatero sodobno. Zatorej, ko starodobnika vidimo, ga spoštujmo!