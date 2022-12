Čeprav marsikdo ne izključuje, da bi lahko prišlo še do kakšnih podaljševanj rokov ali drugih kompromisov, za zdaj velja, da bomo od leta 2035 naprej v Evropski uniji lahko kupovali le še tiste nove avtomobile, katerih neposredni izpusti bodo enaki ničli. Z drugimi besedami torej le električne avtomobile ali tiste s pogonom na gorivne celice. Ker je dotlej še kar veliko časa, ki pa ga v želji po reševanju okolja nimamo več, bo treba vmes, do leta 2030, najprej močno zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida pri novih avtomobilih, in sicer skupno za 55 odstotkov v primerjavi z letom 2021. No, ker že dlje časa vemo, da še zdaleč ni problematičen le ogljikov dioksid, temveč še bolj nekateri drugi izpusti, pa je pred kratkim evropska komisija po kar dolgem odlašanju predstavila tudi predlog za nov emisijski standard euro7, ki naj bi v veljavo stopil leta 2025 in bo še zaostril pogoje, ki jih mora vsak posamezen avto danes dosegati, da zadosti zahtevam aktualnega standarda euro6.

Ta je v veljavi že od septembra 2014, vmes pa so ga kar nekajkrat zaostrili, tako da je trenutno aktualen euro6d. Prav zaradi obetov o popolnem prehodu na električno mobilnost so nekateri pričakovali, da bo prišlo še do nekaj podobnih zaostritev, a zdaj je torej bolj kot ne jasno, da bo v zgodovino kot zadnji emisijski standard euro zapisan povsem nov euro7. Samo za občutek in osvežitev spomina zato omenimo, da je bilo do leta 1993 tako rekoč vseeno, kaj je motor izbruhal v ozračje, takrat so uvedli standard euro1, odtlej pa torej različne druge, ki so bili vse ostrejši in so vse od euro2 (leta 1997) naprej ločevali največje dovoljene emisije posebej za bencinske in dizelske motorje.

Pod drobnogledom tudi zavore

Zanimivo je, da bo standard euro7 pod eno streho obe vrsti motorjev spet združil, ob tem pa tudi druge načine pogonov – pravila namreč ne bodo odvisna od tehnologije in bodo enaka za čisto vsa vozila (bencinska, dizelska, električna, hibridna ...). »Električna vozila denimo sprožajo več trdih delcev, ki se sproščajo ob trenju pnevmatik z voziščem, ker so težja, zato si moramo za to prizadevati in smo prvi, ki bomo s standardom euro7 regulirali pnevmatike in zavore,« je povedal evropski komisar za notranji trg Thierry Breton. Poleg omejitev izpustov majhnih delcev z zavor in pravil glede onesnaževanja z mikroplastičnimi delci iz pnevmatik bo euro7 za vse avtomobile prinesel tudi to, da bodo morala vozila pogojem zadostovati dlje časa (dokler ne prevozijo 200.000 kilometrov in dopolnijo 10 let, kar je oboje dvakrat več kot doslej), uvedli bodo bolj efektivne teste izpustov, digitalni nadzor izpolnjevanja zahtev in boljši nadzor trga.

»Ker električni avtomobili nimajo neposrednih izpustov, bomo samo za vozila, ki jih povsem ali deloma poganja motor z notranjim zgorevanjem, omejili onesnaževanje iz izpušne cevi in najvišjo dovoljeno raven izpustov določili pri najnižji ravni v trenutnem standardu, regulirali bomo dodatne onesnaževalce iz izpušne cevi, ki jih doslej nismo, testiranja v 'realnih okoliščinah' na cesti pa bomo izvajali s širšim naborom voznih razmer kot doslej,« so ob tem sporočili iz evropske komisije in zgolj za električna vozila dodali, da bodo morala ta zadostiti temu, da bodo baterije zdržale dlje časa, s čimer se bo po njihovih besedah okrepilo zaupanje potrošnikov v te vrste avtomobilov. Obenem so, upoštevajoč vse našteto, izračunali, da bodo nova pravila, ki jim bodo morale zadostiti vse vrste cestnih vozil (osebni avtomobili, gospodarska vozila, avtobusi ...), prinesla 35-odstotno znižanje izpustov dušikovih oksidov pri osebnih vozilih in kombijih ter 56-odstotno pri avtobusih in tovornjakih, 13-odstotno znižanje izpustov delcev iz izpušne cevi pri osebnih vozilih in kombijih ter 39-odstotno pri avtobusih in tovornjakih ter 27-odstotno znižanje izpustov delcev pri zaviranju osebnih vozil in kombijev.

Razočarani skoraj vsi

Pri vsem skupaj je zanimivo, da s svojimi načrti niso prepričali ali zadovoljili apetitov nikogar, ne proizvajalcev ne okoljevarstvenih organizacij. Prvim se zdi povsem odveč že sama uvedba eura7, saj so že tako polno zaposleni z elektrifikacijo in nižanjem izpustov, zdaj pa se bodo morali ukvarjati še z novimi pogoji. »Gre za nepotrebno preusmeritev z osredotočanja na elektrifikacijo, ki je precej večji in pomembnejši cilj. Da bomo zadostili pogojem, se bomo morali precej posvetiti nečemu, česar ne potrebujemo. Zakaj bi svoje vire, ki bi jih lahko koristneje uporabili za razvoj elektrifikacije, porabljali za izboljšanje tehnologije, ki jo hočemo tako ali tako že kmalu prepovedati? Vse skupaj nima smisla,« je denimo povedal Carlos Tavares, prvi mož koncerna Stellantis, ki pod svojim okriljem združuje 14 avtomobilskih znamk,zelo podobno mnenje pa so izrazili tudi številni drugi proizvajalci in združenja proizvajalcev. Ti so evropsko komisijo še dodatno »razjezili« z izjavo, da računajo, da je mogoče vse omejitve doseči z že obstoječimi tehnologijami, pri čemer naj bi imelo vse skupaj »komaj občuten« vpliv na ceno vozil – ta naj bi se zaradi novih zahtev po njihovem mnenju podražila le za 90 do 150 evrov. Proizvajalci so namreč povsem drugačnega mnenja. Pri Volkswagnu denimo pravijo, da bi se njihovi majhni avtomobili lahko podražili tudi za 5000 evrov, zaradi česar je celo ogrožen obstoj vozil, kot je polo.

»Predlog novega izpušnega standarda euro7 je premalo ambiciozen, da bi v takšni meri, kot je treba, vplival na zmanjšanje onesnaževanja cestnega prometa. Šibko zastavljene omejitve izpred 15 let ostajajo skorajda nedotaknjene,« pa so medtem kritični v organizaciji Transport & Environment (T&E), pri kateri opozarjajo, da je onesnaževanje cestnega prometa krivo za 70.000 prezgodnjih smrti Evropejcev na leto. In zagovorniki? Trdijo, da bo vsak vložen evro za tehnologijo za euro7 prihranil več kot 5 evrov pri zdravstvu in okolju ter da je zaostritev nujna zaradi tega, ker bo ogromno avtomobilov, ki jih bodo izdelali med letoma 2025 in 2035, na cestah še desetletja in bodo ob ostrejših pogojih zrak onesnaževali manj, kot bi ga sicer. Čemur je dejansko težko oporekati.

*** 2025. leta naj bi v veljavo stopil izpušni standard euro7, ki bo zadnji pred uvedbo vozil brez izpustov (leta 2035). 35 % manj izpustov dušikovih oksidov bo pri osebnih vozilih in kombijih zaradi uvedbe eura7. 70.000 Evropejcev po podatkih organizacije T&E vsako leto umre zaradi onesnaženega zraka, ki ga povzroči cestni promet.