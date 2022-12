Lindsay Lohan se je v svet filma vrnila z veliko potezo. Skupaj z zvezdnikom serije Glee Chordom Overstreetom je zaigrala v novi Netflixovi produkciji Falling for Christmas. Film je že od premiere med najbolj priljubljenimi filmi v številnih državah, tudi v Sloveniji. A kot kaže, je ameriška igralka svojo vrnitev izkoristila in naredila še korak dalje.

Ponovno je oblekla kostum iz svojega najstniškega filma Zlobna dekleta in na družbenih omrežjih povzročila pravo veselje. Ne toliko zaradi dejstva, da se je popolnoma vživela v vlogo babice Mraz iz svojih nagajivih, mladostniških dni, temveč zaradi namena videa, ki ga je objavila na svojem instagramu. Gre namreč za oglaševanje znane brezalkoholne pijače z mehurčki, v katero je primešala – mleko. Nenavadno kombinacijo so poimenovali »pilk«, njeni oboževalci pa so, milo rečeno, zmedeni.

Dejstvo je, da igralka, ki se je julija letos v Dubaju poročila z uglednim finančnikom Baderjem Shammasom, skuša delati reklamo tako, da v kostumu iz že omenjenega filma meša brezalkoholno pijačo z mlekom. Nenavaden koktajl se je pojavil na tik toku, med slavnimi tiktokerji, ki jim je bil všeč, pa je tudi ameriška igralka in pevka Olivia Rodrigo. Prav zato ga je Lohanova poskušala uporabiti v komercialne namene. A oboževalcem njena ideja le ni bila tako všeč, kot si je sama želela.

Odkar se je poročila z leto dni mlajšim Shammasom, podpredsednikom dubajske podružnice Credit Suisse, se je umirila, izogiba se tudi vseh razvad. Njeno ime je bilo včasih sinonim za nezdrave razvade – veliko alkohola in opiatov do jutra, a ti dnevi so po večkratnih odhodih na različne rehabilitacije že zdavnaj za njo. »Lindsay, rotimo te, nehaj se truditi narediti 'pilk' popularnega. To se ne bo zgodilo. Nikoli!« so zahtevali razočarani oboževalci. Igralka, vsaj za zdaj, na to še ni odgovorila.