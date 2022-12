Val d'Isere v številkah

Veleslalom za moške: 1. Odermatt (Švi) 2:03,62, 2. Feller (Avs) +1,40, 3. Kranjec (Slo) +2,05, 4. McGrath (Nor) +2,08, 5. Kristoffersen (Nor) +2,26, 6. Schmid (Nem) +2,31, 7. Brennsteiner +2,42, 8. Schwarz (oba Avs) +2,63, 9. Braathen (Nor) +2,67, 10. Meillard (Švi) +2,95, Hadalin (38.) se ni uvrstil na drugo progo.

Slalom za moške: 1. Braathen (Nor) 1:38,14, 2. Feller +0,84, 3. Meillard (Švi) +0,98, 4. Jakobsen (Šve) +1,06, 5. Pinturault (Fra) +1,33, 6. Kristoffersen +1,35, 7. Yule (Švi) +1,37, 8. Haugan (Nor) +1,75, 9. Schwarz +1,87, 10. Kastlunger (Ita) +1,93, Marovt (45.) in Hadalin (46.) se nista uvrstila na drugo progo.

Svetovni pokal, veleslalom (po 2 tekmah): 1. Odermatt 200, 2. Kranjec 140, 3. Kristoffersen 105, 4. Feller 95, 5. Braathen 79, 16. Hadalin (Slo) 29, skupno: 1. Odermatt 520, 2. Kilde (Nor) 380, 3. Braathen 215, 4. Mayer (Avs) 186, 5. Feller 175, 10. Kranjec 140, 31. Čater 40, 44. Hadalin 29, 70. Hrobat (vsi Slo) 15.