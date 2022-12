Po tretjem mestu ZDA na prvem svetovnem nogometnem prvenstvu leta 1930 v Urugvaju je bilo treba 72 let, do 17. SP leta 2002 v Južni Koreji in na Japonskem, čakati, da se je med najboljše štiri uvrstila država, ki ni bodisi evropska bodisi južnoameriška. Takrat so bili to eni od gostiteljev, Južni Korejci (na koncu četrti), ki pa so jih – po enem najbolj komičnih sojenj v korist domačinov na prvenstvih sploh, tako v osmini finala proti Italiji kot v četrtfinalu proti Španiji – naprej potisnili sodniki. Šele tretja reprezentanca, ki ni iz Evrope ali Južne Amerike, v polfinalih SP je tako v soboto postala maroška, ki je v četrtfinalu senzacionalno, a zasluženo izločila portugalsko. Derbi evropskih velesil je kasneje dobila Francija, ki je domov poslala Anglijo, in tako koraka po poti ubranitve naslova svetovnih prvakov.

Maročani slavili po vsem svetu

Že iz zgoraj zapisanega je razvidno, da je Maroko obenem postal prva afriška reprezentanca, ki se je uvrstila v polfinale; pred njim so se v četrtfinalu spotaknili Kamerun (1990), Senegal (2002) in Gana (2010). »Pred tekmo sem igralcem rekel, da moramo ustvariti afriško zgodovino. Uspelo nam je in zelo smo ponosni,« je od sreče sijal maroški selektor Valid Regragui, ki se je Portugalske lotil podobno kot Hrvati Brazilije – na edini možen način. Močnejšemu tekmecu so njegovi igralci prepustili pobudo, a so igrali izjemno organizirano in v 42. minuti po »nebeškem« skoku Youssefa En-Nesyrija in njegovem strelu z glavo (žogo je zadel na višini kar 2,78 metra od tal!) dosegli edini gol na tekmi. Do konca so se Portugalci sicer trudili na vse pretege, a se v maroški zid bolj kot ne zaletavali kot mrčes v vetrobransko steklo; še najlepši priložnosti sta po 90. minuti zapravila Pepe z glavo in malo prej Cristiano Ronaldo, ki je po tleh streljal prešibko.

Prav o Pepeju, zaradi tega, ker si je med tekmo zlomil roko, a jo odigral do konca, in predvsem Ronaldu je bilo po tekmi v portugalski reprezentanci največ govora. Nasploh se zdi, da so z Ronaldom, njegovim igranjem ali neigranjem, zahtevami ali nezahtevami, grožnjami ali ne, Portugalci na tem prvenstvu izgubljali več energije kot z vsemi drugimi, pomembnejšimi stvarmi. V četrtfinalu je CR7 v igro sicer vstopil v 51. minuti in tako vknjižil že 196. tekmo v državnem dresu, s čimer je izenačil še en rekord – tistega, ki zadeva nastope za izbrano vrsto, saj jih ima enako število le Kuvajtčan Bader Al Mutava. Ali ga bo tudi presegel, še ni povsem jasno; španska Marca poroča, da se od reprezentance še ne bo poslovil, sam pa je na instagramu med drugim zapisal, da je »sanjal o tem, da bi s Portugalsko osvojil naslov svetovnih prvakov, te sanje pa so se zdaj končale«.

Slavje atlaških levov se medtem kar ni poleglo – ne v Katarju, ne v Maroku, ne po vsem svetu, po katerem živi 5 milijonov Maročanov. Ti so preplavili ulice mest od Nemčije, Francije in Italije do Kanade in ZDA, pri čemer je v Milanu prišlo tudi do tragedije – neznanec je tam enega izmed navijačev zabodel do smrti.

Zimzeleni Giroud

Kar malce v senci maroške senzacije je Francozom pripadel fantastičen derbi proti Angležem, ki pa bi se lahko končal tudi drugače, saj so trije levi zapravili kar nekaj priložnosti, med drugimi je kapetan Harry Kane ob eni uspešno izvedeni enajstmetrovki (za izenačenje na 1:1) še eno ob zaostanku z 1:2 v 84. minuti tudi zapravil. Francoze je prvič v vodstvo z izjemnim strelom od daleč popeljal Aurelien Tchouameni v 17. minuti, drugič pa v 78. zimzeleni, 36-letni Olivier Giroud, ki se tako še utrjuje na mestu najboljšega francoskega reprezentančnega strelca vseh časov – na tem prvenstvu je gol dosegel na vseh štirih tekmah, na katerih je igral. »Angleži so bili izjemni, a nam je uspelo s srcem in korajžo,« je bil po tekmi vesel francoski selektor Dider Deschamps, medtem ko je angleški Gareth Southgate dejal, da si bo vzel čas za razmislek, ali še vztrajati. So ga pa zaradi dobrih iger v bran hitro vzeli domala vsi nekdanji velikani angleškega nogometa, kar je na Otoku prava redkost.

Če smo na začetku že omenili sodnike, z njimi še končajmo – doslej na njih na tem SP ni letelo preveč kritik, po sobotnih polfinalnih tekmah pa so bili do njih kritični oboji poraženci. Portugalci so v tem, da jim je sodil Argentinec Tello, videli celo zaroto (v primeru uspeha bi igrali prav z Argentino), Angleži pa so se hudovali nad Brazilcem Sampaiem, češ da jim ob dveh dosojenih ni dosodil še ene »čiste« enajstmetrovke.

*** Ne splača se reagirati, ko je glava vroča. Vedno sem se boril za skupni cilj in nikoli nisem obrnil hrbta soigralcem ali državi. Za zdaj nimam več ničesar reči. Cristiano Ronaldo

Spored SP Polfinale, jutri ob 20. uri: Argentina – Hrvaška (stadion Lusail, 88.966 sedežev), sreda ob 20. uri: Francija – Maroko (stadion Al Bayt, 68.895 sedežev).Tekma za 3. mesto: sobota ob 20. uri (stadion Khalifa International, 45.857 sedežev).Finale: nedelja ob 20. uri (stadion Lusail, 88.966 sedežev).

Maroko – Portugalska 1:0 (1:0) Četrtfinale. Strelec: 1:0 En-Nesyri (42). Stadion Al Tumama, gledalcev 44.198, sodnik: Tello (Argentina), rumeni kartoni: Dari, Cheddira; Vitinha, rdeči karton: Cheddira (93). Maroko: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss (od 57. Dari), Attiat-Allah, Amrabat, Ounahi, Amallah (od 65. Cheddira), Ziyech (od 80. Aboukhlal), En-Nesyri (od 65. Benoun), Boufal (od 80. Jabrane), selektor: Regragui. Portugalska: Costa, Dalot (od 79. Horta), Dias, Pepe, Guerreiro (od 51. Cancelo), Neves (od 51. Ronaldo), Otavio (od 69. Vitinha), Fernandes, Silva, Felix, Ramos (od 69. Leao), selektor: Santos. Igralec tekme: Yassine Bounou (Maroko). Streli v okvir gola: 3:3, streli mimo gola: 6:6, blokirani streli: 0:2, prosti streli: 11:17, koti: 3:9, nedovoljeni položaji: 2:2, obrambe vratarjev: 3:2, prekrški: 15:9, število vseh podaj: 229:678, število natančnih podaj: 171:592, število vseh napadov: 42:156, število nevarnih napadov: 17:78, posest žoge (v odstotkih): 27:73.

Anglija – Francija 1:2 (0:1) Četrtfinale. Strelci: 0:1 Tchouameni (17), 1:1 Kane (54/11-metrovka), 1:2 Giroud (78). Stadion Al Bajt, gledalcev 68.895, sodnik: Sampaio (Brazilija), rumeni kartoni: Maguire; Griezmann, Dembele, T. Hernandez. Anglija: Pickford, Walker, Stones (od 90.+8 Grealish), Maguire, Shaw, Henderson (od 79. Mount), Rice, Bellingham, Saka (od 79. Sterling), Kane, Foden (od 85. Rashford), selektor: Southgate. Francija: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez, Griezmann, Tchouameni, Rabiot, Dembele (od 79. Coman), Giroud, Mbappe, selektor: Deschamps. Igralec tekme: Olivier Giroud (Francija). Streli v okvir gola: 6:5, streli mimo gola: 4:3, blokirani streli: 4:1, prosti streli: 14:11, koti: 5:2, nedovoljeni položaji: 1:2, obrambe vratarjev: 3:5, prekrški: 10:14, število vseh podaj: 505:370, število natančnih podaj: 454:312, število vseh napadov: 112:102, število nevarnih napadov: 48:39, posest žoge (v odstotkih): 57:43.