Olimpija na dvomesečni zimski premor, ki bo trajal do 11. februarja, odhaja s prednostjo 13 točk pred zasledovalci. Ljubljančani so se odlično znašli v sneženju in vetru na Krasu, saj so z rušilno močjo povsem razglašeni Tabor premagali kar z 8:0, kar je najvišja zmaga Olimpije v zgodovini prve lige na gostovanjih. Ljubljančani so tekmo začeli odločno in že po 17 minutah vodili z 2:0. V drugem polčasu se je razigral kapetan Timi Max Elšnik, ki je dosegel dva gola in bil pri dveh še podajalec, dva gola pa si je Tabor, ki je bil povsem ponižan, zabil kar sam.

Vratar Golubović potrdil sloves specialista za enajstmetrovke

Prvi zasledovalec Olimpije je postal Koper, ki je v razritih Stožicah, kjer je bila tekma zaradi poplavljene igralne površine v Šiški, premagal Bravo z 1:0. Obe ekipi je zelo zmotilo, da je Olimpija na istem igrišču trenirala zgolj dve uri pred tekmo, a trener Ljubljančanov Albert Riera je danes v Sežani pojasnjeval, da je bilo tako določeno z urnikom. Junak zmage Kopra ni strelec edinega gola Andrej Kotnik, ampak vratar Adnan Golubović, ki je med drugim ubranil enajstmetrovko Mitji Križanu, saj je prvi izvajalec Martin Kramarić manjkal zaradi kartonov. Golubović, ki je izjemno eksploziven vratar, je specialist za enajstmetrovke, saj jih je v letošnji sezoni ubranil že štiri, pred tem pa pet za Slobodo Tuzla v ligi BiH in štiri v italijanski drugi ter tretji ligi. »Nismo prišli igrat, ampak osvojit tri točke. Kljub številnim odhodom smo še vedno v dobrem položaju. Morali se bomo okrepiti in še več delati. Dokler bo to teoretično mogoče, bomo sanjali o prvaku,« je povedal trener Kopra Zoran Zeljković, ki je ostal brez 36-letnega Aleksandra Rajčevića, saj je postavni branilec odigral zadnjo tekmo za Koper in morda tudi v karieri. »Izgubila je boljša ekipa. Imeli smo pet, šest priložnosti, Koper pa eno. To se nam ponavlja, saj smo v letošnji sezoni podobne tekme s prevlado v priložnostih že izgubljali z 0:1. Morali bi imeti 33 točk in biti v boju za vrh. Tako bomo nadaljevali po naši poti in si izborili obstanek ter iskali priložnost v pokalu,« je bil razočaran trener Brava Dejan Grabić po desetem porazu brez dosežena gola.

Žan Vipotnik znova rešitelj Maribora

»Odigrali smo na rezervi, saj smo fizično in čustveno izpraznjeni. Igrali smo v prestavi nižje kot običajno. Ko nisi pravi v napadalni kreativnosti, a zmagaš, ekipa zasluži čestitke, saj je iz sebe potegnila zadnje atome moči,« je za Šport TV priznal trener Damir Krznar, potem ko je Maribor, ki ima 15 točk manj od Olimpije, težje, kot je pričakoval, premagal Gorico z 2:1. Rešitelj na poti do pete zmage zapored je bil z novima dvema goloma Žan Vipotnik, ki je z desetimi zadetki (devet na zadnjih šestih tekmah) le še za enega zaostaja za Mirlindom Dakujem iz Mure. »Škoda, da je konec, saj smo v sijajni formi. Gorica se je dobro branila in imela svoje priložnosti, a mi smo jih izkoristili več in zasluženo zmagali,« je povedal strelec dveh golov Žan Vipotnik, ki je v drugem delu tekme igral na krilu, kar se pokazalo za dobro dodatno rešitev. Gorica je imela pri izidu 1:1 priložnosti za vodilni gol, a ji je zmanjkalo zbranosti. »Po igri smo si zaslužili več, bomo pa nagrajeni na naslednjih tekmah. Škoda, da se nam stvari ne poklopijo, saj težko dosežemo gol. Manjka mirnost v zaključku, zato nam glede na prikazano manjkajo štiri točke,« je povedal trener Gorice Miran Srebrnič. Celje je lažje od pričakovanj ob Kamniški Bistrici s 3:0 premagalo skromne Radomlje, ki jim ni pomagala niti šokterapija z menjavo trenerja Nermina Bašića. Danes ob 17.30 bo še zadnja tekma med Muro in Domžalami.