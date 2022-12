Katapultiranje, življenje na višini

Glavna novica sredi prejšnjega tedna na Hrvaškem bi morala biti, da je ta država končno vstopila v schengen. Strah, da bo Orban vložil veto na to izvajanje v bistvu administrativne odločitve, se je izkazal za neupravičen in stvar je šla skozi. Zdaj bodo vse tiste postopke, ki smo jih mi, ki nimamo dokumentov EU, doživljali na Kolpi in Dragonji, preselili na Savo in zadeve se bodo na tleh evropske družine nadaljevale po ustaljenih praksah.