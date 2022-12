Kdo bo prevzel odgovornost za sodno stavbo?

Navajeni smo že, da je učinkovitost ministrstev na področju investicij pod vsako kritiko, a z odločitvijo, da zgolj leto po zaključku arhitekturnega natečaja za novo sodno stavbo ob Dunajski cesti projekt postavijo na hladno, so na ministrstvu za pravosodje prekosili sami sebe. Treba je vedeti, da gre že za drugi neuspešen poskus gradnje nove sodne stavbe, ki bi rešila prostorsko problematiko in izboljšala razmere za delo prvostopenjskih sodišč v Ljubljani, saj je bil pred tem dolgo v igri projekt ob Masarykovi cesti. Argument za črtanje tega projekta je leta 2013 bil, da sta lokacija in zemljišče za gradnjo sodne stavbe neprimerna, kar bi lahko vsaj približno razumeli, če ne bi leta 2006 tega neprimernega zemljišča minister Lovro Šturm od Holdinga Slovenske železnice kupil za 4,2 milijona evrov (po še danes neverjetni ceni 700 evrov za kvadratni meter) in če ne bi še 3,1 milijona evrov v naslednjih letih zapravili za projektno dokumentacijo. Danes to zemljišče sredi Ljubljane, kjer recimo kronično primanjkuje dostopnih stanovanj, uporabljajo kot parkirišče za zaposlene v pravosodnih organih.