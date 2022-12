Nepreslišano: dr. Iztok Prezelj, obramboslovec in dekan Fakultete za družbene vede (FDV)

Dejal bi, da elektrika v osnovi ni zgolj ekonomska kategorija, ampak je za človeka življenjskega pomena. Sodobni človek brez elektrike ne more biti sodobni človek. V tem smislu je elektrika vitalna, saj smo tehnološka družba. Življenjska in ekonomska logika tu sobivata. Mi, ki se ukvarjamo z varnostjo in kritično infrastrukturo, na prvo mesto dajemo pomen samooskrbe z električno energijo (in s hrano ipd.).