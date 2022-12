Predsednica DZ se je strinjala z njima. Na pripombe predsednika NSi Mateja Tonina je še poudarila, da je treba premeščene policiste in tiste politike v prejšnji vladi, ki so počeli neustavne in nezakonite reči, poklicati na sodišče, ki je edino pristojno, da razsodi o njihovem sumu kaznivega dejanja, o njihovi krivdi in jih temu ustrezno obsodi ali oprosti. Ali ni to kršitev najmanj delovno pravne zakonodaje, ko so policiste, osumljene kaznivega dejanja, enostavno premestili in jih kaznovali, ne da bi bil sum storitve kaznivega dejanja poprej dokazan na sodišču?

Vse do konca oddaje se ni nihče vprašal, kaj pa je počelo državno tožilstvo, ki spada pod ministrico za pravosodje. Predsednica je večkrat opozorila voditeljico in vse prisotne, naj uporabljajo prave besede, saj gre za resne zadeve. Sama pa je v kritiki Janševe vlade trdila, da je delovala nezakonito in uporabila besede »zaplinjevali so ljudi«, kar so počeli nacisti v taboriščih. Poslanec Levice Matej Tašner Vatovec je pritrdil predsednici. To kaže na globoko nepoznavanje zgodovine in zavajanje državljanov. Na vprašanje voditeljice, kako je mogoče, da vlada sploh ni zaznala, da se v policiji nekaj dogaja, so predstavniki aktualne vlade zatrjevali, da o tej zadevi niso vedeli nič, dokler premier Golob ni prejel pisma Boštjana Lindava, vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije. Pri tem je minister za gospodarstvo Matjaž Han, SD, najbolj zatrjeval, da o tej zadevi ni prej nič vedel, enako je potrdila tudi ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, SD, pod katero je državno tožilstvo.

Kako potem sploh deluje vlada, ko celo vlada ne ve o dogajanjih v policiji? V vladi sta tako ministrica za notranje zadeve, pod katero spada policija, kot tudi ministrstvo za pravosodje, ki vključuje tožilstvo, eno najbolj pomembnih organov pregona za zaščito državljanov oz. države. Nenavadno je, da tudi tožilstvo ni zaznalo suma storitve kaznivega dejanja v policiji in še vedno molči o tej zadevi. Menim, da je to lahko usoden pojav v pravni državi. Nepojmljivo je, da lahko premier Robert Golob kar sam poskrbi za svoje zavarovanje, celo z ljudmi, ki so evidentno v koliziji s pravno državo, a so plačani v breme proračuna. Varovanje premiera je v demokratični državi naloga vojske in policije države, ne pa da premier sam najame zunanjo »ekipo«. Mar Golob res ne zaupa organom države, ki jo on vodi? Narod, ki je zaupal oblast Golobu in Svobodi, pa molči in si zatiska oči in ušesa? Podobno počne tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki se distancira od tega problema države.

Franc Mihič, Ribnica