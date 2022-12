Politika in stroka

Priznajmo si: Gibanju svoboda je volilne glasove – z odločujočo pomočjo civilne družbe – kot upanje v svetlejšo prihodnost zagotovila ista zatohlost vladajočega duha, kot ga je poprej kasneje propadlima LMŠ in SMC. Odkar sem videl Dominiko, Mašo in Branka, kako so se prebledeli trudili utemeljevati nezrela petelinjenja svojega šefa, lahko zgolj upam, da se nam ne bo v Simonoviče in Periče razletela tudi jata Svoboda.