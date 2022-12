Po obnašanju pretekle vlade vemo, da je pri avtokratih zvestoba bolj pomembna od pameti. Najbolj zvesti vodji, stranki so ponavadi tisti, ki lahko le z zvestobo pridejo do dobrih služb, pa tudi tisti, ki zaradi grehov iz preteklosti rabijo »zaščito«.

Moder politik ve, da bodo njegovemu ugledu in priljubljenosti v javnosti najbolj prispevali pametni, ne pa zvesti, varnostniki in »prišepetovalci«. Premier naj bi skrbel tudi za varnost državljanov, in državljani se bomo počutili bolj varne, če bo premier imel pametne, ne pa zveste svetovalce.

Majda Koren, Ljubljana