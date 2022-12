Obljube so pozabljene, ljudstvo pa razočarano

Za mesec ali dva bi bila rada pomembnica v vladi, da bi začutila in zaslutila, kako in kam tam vetriči vejejo. No, to pač ne bom nikoli. Sem čisto običajna upokojenka, ki sledim političnemu dogajanju in se čudim – dejanjem oblasti, njihovemu prelomljenju velikodušnih, celo vzvišenih predvolilnih obljub, igri moči pri koritu, sprenevedanju oblastnikov in njihovih prilizovalcev. Vsepovsod mrgolijo, samovšečno nastopajo v javnosti. Ampak, kot piše dr. Zdravko Zupančič v svoji knjigi Politika / Šola retorike, marec 2022: »Če si sebi preveč všeč, za druge dosti ne ostane.«