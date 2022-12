Na naši televiziji, ki vsaj z aktualno postavo, ki se menda poslavlja, poudarja slovenstvo oziroma naš nacionalni interes, pa ni tako. Očitno menijo, da se nacionalni interes kaže zgolj ob izboru različnih strankarskih kolegov, samozvanih mislecev in celo psihiatrov, ki naj bi ugotovili norost tistih, ki so na referendumih glasovali za oziroma drugače kot Andrej Grah Whatmough, Uroš Urbanija, Vida Petrovčič, Igor Pirkovič in Jože Možina.

Ljubitelji slovenske kulture bi seveda pričakovali nekaj povsem drugega. Ob smrti verjetno največjih slovenskih filmskih igralcev Radka Poliča in Mihe Baloha bi si želeli pogledati nekaj iz bogate filmografije obeh umetnikov. Tega nam nacionalka ni omogočila. Je pa seveda veliko vprašanje, ali omenjeni sploh vedo, kdo sta bila Radko Polič in Miha Baloh.