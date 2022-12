Aktivno medgeneracijsko druženje pod kozolcem

V Lescah so svečano odprli večnamensko površino, ki so jo uredili pod leseno nadstrešnico. Novozgrajeni objekt z imenom Kozolec predstavlja medgeneracijsko stičišče občanov Radovljice in tudi v slabem vremenu omogoča izvajanje različnih športnih, kulturnih in družabnih dejavnosti na prostem.