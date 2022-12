Projekt sodne stavbe pokopan

Na ministrstvu za pravosodje so si tik pred podpisom pogodbe za projektiranje nove sodne stavbe ob Dunajski cesti premislili in projekt ustavili. Zdaj naj bi pripravili »poglobljeno analizo stanja in stalno spreminjajočih se prostorskih in drugih potreb pravosodnih organov«, na podlagi tega pa »izhodišča za nadaljnje aktivnosti«. To najverjetneje pomeni, da v tem mandatu ne bo storjeno nič za izboljšanje delovnih razmer na sodiščih v Ljubljani.