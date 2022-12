Današnjo konstitutivno sejo državnega sveta bodo zaznamovale formalnosti: potrditve mandatov ter izvolitev predsednika in podpredsednika. V državnem svetu so v petek za STA pojasnili, da še ni bila vložena nobena kandidatura za predsednika, kar pa ne pomeni, da v zakulisju ne poteka živahno lobiranje za to funkcijo.

Predsedniški pretendenti

Kot smo poročali v Dnevniku, naj bi se neuradno za predsedniško mesto potegovala glavni tajnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije Jožef Školč, nekdanji poslanec LDS in predsednik državnega zbora, ki bo v tem sklicu zagovarjal interese vzgoje in izobraževanja, ter dosedanji podžupan Ljubljane Dejan Crnek, ki bo zastopal lokalne interese. Med pretendenti se omenja tudi dolgoletni župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan. Toda prav županovanje je lahko pri njem ovira za novo funkcijo, saj bi jo moral opravljati profesionalno. Za predsedniško funkcijo naj bi se neuradno potegovala še nekdanja podpredsednica SLS in nekdanja prekmurska poslanka Jasmina Opec Vöröš. Najstarejši poslanec Stanislav Pejovnik je medtem zavrnil možnost, da bi se potegoval za to funkcijo. »Sem prestar. Nekje mora biti meja. Ob koncu petletnega mandata bi namreč imel 81 let,« je po volitvah dejal za Dnevnik.

Vsaj tri pritožbe

Na prvi seji bo mandatno-imunitetna komisija tudi pregledala pritožbe zoper odločitve volilne komisije. Kot so za STA povedali v državnem svetu, so do petka prejeli tri pritožbe glede predstavnikov samostojnih poklicev, socialnega varstva in lokalnih interesov. Možno je, da bo prispela še kakšna.

Obetala naj bi se še pritožba zaradi izvolitve Tomaža Horvata. Omenjeni je bil za svetnika izvoljen kot predstavnik kulture in športa, v prejšnjem sklicu pa je zastopal lokalne interese. Zato so v društvu Asociacija napovedali izpodbijanje volitev, saj so prepričani, da so bile kulturnikom kršene volilne pravice. Izpodbijanje volitev je napovedala tudi Inženirska zbornica Slovenije, kjer so prepričani, da jim ni bila zagotovljena enakopravna obravnava.