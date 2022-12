Rokometašice Krima Mercatorja so danes odigrale obračun 8. kroga lige prvakinj. Njihov tekmec je bil spet Odense, ekipi sta se merili že v prejšnjem krogu v Ljubljani, ko je danska zasedba zmagala z 29:23. Danes so danke dosegle še eno zmago, Ljubljančanke so bile sicer v določenih obdobjih tekme blizu, a ne dovolj, da bi se izognile šestemu porazu.

Pred tednom dni so odigrale zelo dober prvi polčas, potem pa v nadaljevanju popustile in na koncu dokaj prepričljivo izgubile (23:29). V ljubljanskem taboru so pred tekmo napovedali, da bodo stvari tokrat obrnili drugače in da so se na prvi tekme nekaj naučili.

V začetku je kazalo, da se bodo napovedi uresničile. Domače so sicer hitro povedle, toda krimovke so Odense ujele pri 6:6. Za prvo vodstvo je poskrbela vratarka Barbara Arenhart, ko je zadela prazen danski gol, potem pa so slovenske igralke vodile še z 9:8 in izenačile na 10:10, obakrat je bila uspešna Allison Pineau.

A ob koncu prvega dela se je gostjam zalomilo. V šestih minutah namreč niso več zadele, za nameček so imele še izključitev in vse to je Odense znal izkoristiti. Zgradil je najvišjo prednost do tedaj. Zanimivo pa je, da je bil po znižanju Barbare Lazović v zadnji minuti prvega polčasa izid popolnoma enak (15:11) kot v Ljubljani, le da so bile tokrat v prednosti Danke.

V nadaljevanju je sprva kazalo, da bo potek podoben kot v prvem delu. Gostje so namreč stopile zaostanek in se z zadetkoma Aleksandre Rosiak približale na 16:14 in 15:17, vmes se je z obrambama izkazala še Arenhart.

Toda bližje ni šlo, kriza je tokrat ljubljansko zasedbo udarila sredi polčasa. Neizkoriščena prednost igralke več in prejet gol s sedmih metrov so slovensko ekipo spet spravile do -5 (18:23), to pa je bil zaostanek, ki ga ni bilo več mogoče nadoknaditi.

Zadnji kanček upanja je bilo znižanje na 21:23. Toda gostje so nato spet zapravile dva napada oziroma se je izkazala domača vratarka Althea Reinhardt, Odense pa je nato rutinsko pripeljal tekmo do konca.

Pri Krimu sta se strelsko najbolj izkazali Rosiak s šestimi in Lazović s petimi goli.

Kljub današnjemu porazu pa imajo krimovke še možnosti, da se prebijejo med prvo šesterico v skupini, ki bo napredovala v nadaljnje tekmovanje. Do konca rednega dela je še šest krogov. Naslednja tekma v elitni konkurenci jih čaka 17. decembra, ko bodo gostovale pri Brestu.