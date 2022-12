Anže Lanišek je trenutno v življenjski formi in v svojih skokih resnično uživa. Kot drugi skakalec v skupnem seštevku svetovnega pokala je nastopil kot predzadnji v prvi seriji in ob močnem vetru v hrbet pristal pri 132,5 metrih, kar je zadoščalo za tretje mesto po polovici tekmovanja. V prvi seriji si je velikansko prednost pred tekmeci priboril Dawid Kubacki, ki je pristal pri 139,5 metrih in imel več kot petnajst točk prednosti pred tekmeci. Na drugem mestu je bil z desetinko prednosti pred Laniškom Halvor Egner Granerud.

V drugi seriji so skakalci prikazali še daljše skoke. Ob dobrem vzdušju ob vznožju skakalnice Hochfirst pa so na oder za zmagovalce stopili Stefan Kraft, ki je iz četrtega napredoval na tretje mesto. V drugo je skočil celo 141,5 metra. Lanišek je sicer skočil tri metre manj od Avstrijca, a je imel nekoliko slabše vetrovne razmere, za svoj skok pa je znova prejel zasluženo lepe ocene. Krafta je prehitel za 9 desetink in si zagotovil nove stopničke v tej sezoni. Pritiska druge serije zopet ni zdržal Granerud, Kubackemu pa je uspel tudi najboljši skok druge serije in je z velikansko prednostjo slavil novo zmago.

Lanišek in Kubacki sta tako najbolj uspešna skakalca konca tedna v Titisee-Neustadtu, saj sta oba na svoj račun vpisala zmago in drugo mesto.

Slovenski uspeh so s solidnim skakanje dopolnili Peter Prevc na 14. mestu, Lovro Kos na 16. in Žiga Jelar na 20.