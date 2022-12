Šestindvajsetletna Althaus je bila danes razred zase. Dobila je že dopoldanske kvalifikacije, vodila po prvi seriji in v finalu zdržala pritisk, da je razveselila domače navijače z drugo zmago v svetovnem pokalu to zimo, skupno pa je dosegla deseto zmago na tekmovanjih najvišje ravni.

»Res sem vesela,« je dejala Althaus takoj po nastopu za televizijo ZDF: »Drugi skok je bil res odličen. Res mi je dobro uspela tekma.«

Tudi 27-letna Bogataj je že v prvi seriji na skakalnici Hochfirst pokazala dober nastop, saj je za vodilno nemško tekmico Althaus na drugem mestu zaostajala le za 1,4 točke. V finalu ji je uspel še en dober skok, ki je prve stopničke v sezoni prinesel ne le njej, temveč na veliko olajšanje tudi celotni slovenski ženski vrsti.

»Vesela sem, da sem danes na tekmi naredila dva kar v redu skoka. Morda je katera druga naredila kakšno napako in vesela sem, da sem lahko zraven najboljših,« je dejala današnja junakinja slovenskega tabora.

V finalni seriji sta »na plin pritisnili« njeni reprezentančni kolegici Nika Križnar (245,6 točke), deveta po prvi seriji, ki je napredovala na šesto mesto, ter Ema Klinec (231 točk), ki je s 17. skočila na 12. mesto.

»Z današnjimi skoki sem delno zadovoljna, zato ker je bil drugi skok takšen, kot sem si ga želela, prvi pa je bil, če rečem po domače, 'v rože'. To še ni tisto, kar si želim,« je po nastopu povedala Križnar.

Kot je dodala, ima še nekaj težav. »Malo več težav imam priti iz smučine z nizko smučko in uživati. Predvsem uživati. To mi še manjka in upam, da to do naslednjih tekem izpilim. Moram pa reči, da sem zelo, zelo zadovoljna za Uršo. Nekako smo ekipno prebile, da smo prišle na stopničke in morda nam bo zdaj končno steklo,« je še dejala lani najboljša Slovenka v svetovnem pokalu.

Do točk je med peterico Slovenk prišla tudi Nika Prevc (180,9) z 28. mestom, medtem ko je brez finala danes ostala Maja Vtič, ki je tekmo končala po prvi seriji na 32. mestu.

Nemka Althaus je po današnji zmagi prevzela tudi vodstvo v skupni razvrstitvi svetovnega pokala in oblekla rumeno majico s 340 točkami, druga je Avstrijka Eva Pinkelnig, danes sedma, s 336 točkami.

Slovenija ima tri skakalke med prvo deseterico. Križnar (198 točk) je peta, Bogataj (169) sedma, Klinec (133) pa deveta skupno.

»Končno! Vztrajali smo. Res nismo brez težav, a tudi če nismo povsem popolni, smo dokazali, da se lahko borimo za stopničke, ki smo si jih letos tako dolgo želeli,« je bil po tekmi prve uvrstitve na zmagovalni oder vesel selektor Zoran Zupančič.

»Tudi preostala dekleta so danes pokazala nekaj več, a to niso še 'naši' pravi skoki. Res pa je, da so današnje stopničke obliž na rano. Upam, da bomo zdaj lahko trenirali bolj v miru in se dobro pripravili na silvestrsko turnejo,« si želi Zupančič.

Skakalke pa zdaj čaka dva tedna in pol tekmovalnega premora, nato pa bo z lepo popotnico prvih stopničk to zimo že na vrsti prvi vrhunec sezone, silvestrska turneja.

Ta se bo letos s prvo tekmo začela 28. decembra v Beljaku, 29. v sosednji Avstriji sledi še ena tekma, končala pa v Ljubnem ob Savinji, kjer bosta v tradicionalno najboljši postojanki ženske sezone svetovnega pokala še dve tekmi.