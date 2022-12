Boe je dosegel že četrto zmago v sezoni. Tokrat suvereno, saj je vodil od starta do cilja, si privoščil dva kazenska kroga, a tudi tekmeci za njim niso bili brez napake. Norvežan Sturla Holm Laegreid in Francoz Emilien Jacquelin, ki sta bila na zmagovalnem odru tudi na sprintu, sta mesti danes zamenjala. Boljši je bil Norvežan z dvema napakama s puško, Francoz je kazenski krog obiskal trikrat.

Jakov Fak pa se je prvič v sezoni prebil med deseterico in dosegel uvrstitev, ki si jo želi. Začetek tega ni obetal, saj si je tako privoščil napako in kazenski krog. Ko pa je bil drugič brezhiben, se je prebil v ospredje, na enem od vmesnih časov celo na deveto mesto.

Tudi na tretjem streljanju je Fak zgrešil eno od tarč, a bil 13. in imel stik s tekmovalci pred seboj. Tako želeno deseterico je nato ujel na zadnjem streljanju. Z ničlo se je zavihtel na sedmo mesto.

V zadnjem krogu je Fak lovil šestouvrščenega Italijana Tommassa Giacomela, ki je imel ob izhodu iz strelišča sedem sekund prednosti. Do cilja je slovenski reprezentant razliko prepolovil.

Do točk svetovnega pokala je prišel tudi Alex Cisar. Z dvema napakama na strelišču je bil 38. Dve tarči je zgrešil tudi Anton Vidmar in bil 45. Slab dan pa je imel najmlajši v slovenskem taboru Lovro Planko, ki je skupaj zgrešil kar sedem tarč in zdrsnil na 52. mesto.