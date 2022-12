Obstoječo žogo, ki je bila v pomoč pri sodniških odločitvah tudi zaradi tehnologije sledenja ter senzorjev za dotik, so uporabljali na prvih 60 tekmah prvenstva; v skupinskem delu ter izločilnih bojih vključno s četrtfinalnimi tekmami.

Al-Hilm se od predhodnice razlikuje po zlati osnovi s trikotnim vzorcem. Ta predstavlja puščavo, ki obkroža glavno mesto Doho. »Al-Hilm ob tem ponazarja tudi moč športa in nogometa, ki združujeta svet,« je v izjavi za javnost dejal generalni direktor Adidasa Nick Craggs.

Prvak bo znan v nedeljo

»Milijoni bodo spremljali zadnje tekme svetovnega prvenstva. Vsi bodo združeni v svoji strasti do nogometa. Vsem ekipam, ki sodelujejo v zadnji fazi turnirja, želimo vso srečo,« so še zapisali.

Polfinalni tekmi bosta v torek in sredo ob 20. uri. Najprej se bosta pomerili Argentina in Hrvaška, dan kasneje pa še Francija in Maroko. Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 16. uri, 24 ur kasneje bo še finale.