Eva Kaili in še tri osebe ostajajo v priporu in bodo obtožene v preiskavi suma korupcije znotraj omenjene institucije EU, povezane s Katarjem, je povedal vir na belgijskem tožilstvu. Tožilstvo ni navedlo imen, sporočilo pa je, da so štiri od šestih oseb, ki so jih aretirali v zadnjih 48 urah, prepeljali v preiskovalni pripor. Dve osebi so izpustili.

16 preiskav, šest aretacij

Gre za enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta. Belgijsko tožilstvo bo preiskovalo obtožbe o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja na politične odločitve v EU s strani Katarja, ki trenutno gosti svetovno prvenstvo v nogometu.

Belgijski organi pregona so v petek in soboto izvedli najmanj 16 preiskav in šest aretacij. Poleg tega je bila v soboto zvečer opravljena preiskava na domu še enega poslanca Evropskega parlamenta, so sporočili iz tožilstva.

Že v petek zvečer so preiskali domovanje Eve Kaili v Bruslju. Grški evroposlanki, ki je tudi ena od podpredsednic Evropskega parlamenta, so bila danes odvzeta tudi vsa pooblastila in pristojnosti.

O dokončni razrešitvi odloča parlament

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola »se je odločila, da s takojšnjim učinkom ukine vse pristojnosti, dolžnosti in naloge, za katere je bila pooblaščena Eva Kaili kot podpredsednica Evropskega parlamenta«, je danes povedal tiskovni predstavnik predsednice.

O dokončni razrešitvi Eve Kaili s položaja sicer lahko odloča le parlament, ki »odločno nasprotuje korupciji in bo pri preiskavi v celoti sodeloval z vsemi organi«, kot je v odzivu na aretacijo v soboto sporočila Metsola.