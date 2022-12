Vučić je povedal, da je s srbsko vlado dogovorjeno besedilo, s katerim bo Srbija v skladu z resolucijo ZN 1244 poslala zahtevo poveljstvu mednarodnih sil Kfor, da zagotovi napotitev pripadnikov srbske vojske in policije na Kosovo. Vučić je na sinočnji novinarski konferenci, ko je komentiral nove napetosti na Kosovu, še dejal, da bo vlada to odločitev sprejela v ponedeljek ali torek, nato pa jo bo posredovala Kforju, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Na Kosovo do tisoč vojakov

Resolucija Varnostnega sveta ZN 1244 iz leta 1999, ki je pozvala h končanju spopadov na Kosovu ter umiku vojske in policije takratne ZR Jugoslavije s Kosova, pod posebnimi pogoji omogoča vrnitev omejenega števila srbskega varnostnega osebja na Kosovo. Vodja srbskega vladnega urada za Kosovo Petar Petković je že v četrtek nakazal, da bi lahko Srbija na Kosovo napotila do tisoč pripadnikov varnostnih sil.

Zahteva po takojšnji odstranitvi barikad

Kosovski premier Kurti je ob tem opozoril, da si ne želijo konfliktov, vendar bodo na agresijo odgovorili z vso silo, ki jo imajo, je poročal kosovski portal Kosovo Online. »Zdaj, ko niti registrskih tablic niti datuma volitev ne morejo uporabiti kot izgovor, so se srbske nezakonite strukture, spremenjene v kriminalne združbe, razgalile v svoji žeji po ognju in krvi,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal Kurti, ki se je odzval po nagovoru Vučića glede napotitve srbskih sil na Kosovo.

Kurti je tudi pozval EU in ZDA, naj kaznujeta Beograd, in zahteval takojšnjo odstranitev barikad na severu Kosova.

Na severu Kosova, od koder so že v minulih dneh prihajala poročila o zbiranju ljudi in postavljanju barikad, glavne poti ostajajo blokirane. Kosovska policija pa je sporočila, da so preventivno začasno zaprli administrativna prehoda Brnjak in Jarinje, še poroča Beta.

Občasno streljanje in detonacije

Zapore cest so po aretaciji nekdanjega pripadnika kosovske policije Dejana Pantića organizirali Srbi s severa Kosova. Kosovske oblasti Pantića obtožujejo organiziranja napada na prostore osrednje volilne komisije.

Noč je po poročanju Radiotelevizije Srbije sicer minila mirno, občasno je bilo slišati streljanje in detonacije, vendar pa informacij o morebitnih ranjenih ni.

O barikadah Srbov poročajo tudi v Ibarski Slatini pri Sočanici in v Leškem. Kot poroča Kosovo Online, Srbi vztrajajo pri svoji nameri, v dopoldanskih urah pa je število občanov na barikadah ponovno začelo naraščati. Na glavni cesti med Leposavićem in Severno Mitrovico stojijo tovornjaki, avtobusi in avtomobili, še navaja kosovski portal.