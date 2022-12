Po uspešnih nastopih v osmini finala ter četrtfinalu in polfinalu se je Tim Mastnak v boju za zmago pomeril z najhitrejšim v sobotnih kvalifikacijah. Payer je ostal na progi, Mastnak pa je ni izpeljal in prvo preizkušnjo v tej sezoni sklenil na drugem mestu. Tretje mesto je pripadlo domačinu Stefanu Baumeistru, ki je bil v malem finalu boljši od Italijana Edwina Corattija.

V sobotnih kvalifikacijah je Mastnak dosegel sedmi čas, kar je pomenilo, da se je v osmini finala pomeril z desetouvrščenim Avstrijcem Fabianom Obmannom. Severnega soseda je ugnal za 24 stotink sekunde. V četrtfinalu je bil za 11 stotink hitrejši od Švicarja Daria Caviezela. Med zadnjimi štirimi je bil še bolj zanesljiv, Italijan Edwin Coratti je za njim zaostal 76 stotink sekunde.

Za Mastnaka so bile to sploh prve slalomske stopničke v svetovnem pokalu. Pred tem je bil najboljši prav v Winterbergu marca 2019, ko je bil četrti. Skupno so bile to njegove osme stopničke v svetovnem pokalu. Nazadnje je olimpijski podprvak iz Pekinga na odru za zmagovalce stal na Rogli marca lani, ko je bil tretji.

Glorija Kotnik izpadla v četrtfinalu

V ženski konkurenci je zmago slavila Avstrijka Sabine Schöffmann pred Švicarko Julie Zogg. Tretje mesto je pripadlo še eni Avstrijki Danieli Ulbing, ki je bila boljša od domačinke Melanie Hochreiter. Edina slovenska deskarka na tekmi Kotnik je izpadla v četrtfinalu.

Po 14. mestu v sobotnih kvalifikacijah je danes v osmini finala ugnala Avstrijko Claudio Riegler, v četrtfinalu pa je napravila napako in odstopila proti kasnejši zmagovalki Schöffmann. Triintridesetletna slovenska deskarka je na koncu zasedla osmo mesto, kar je njena druga najboljša uvrstitev na paralelnih slalomih v svetovnem pokalu. Januarja 2020 je bila sedma v Piancavallu.

Kotnikova je bila skupaj z Žanom Koširjem v soboto na mešani ekipni tekmi šesta.