V soboto okoli 1. ure je na Bavarskem dvoru v središču Ljubljane prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. »Nesrečo je povzročil policist, ki je na nujni vožnji s prižganimi utripajočimi lučmi in sireno zapeljal v križišče pri rdeči luči na semaforju, v njega pa je trčil voznik, ki je zapeljal čez križišče pri zeleni luči,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V nesreči sta bila policista lažje poškodovana. Zoper voznika so uvedli prekrškovni postopek.