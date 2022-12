Kapetan brazilske reprezentance je na turnirju v Katarju izenačil uradni rekordni strelski izkupiček slovitega Peleja. Zvezdnik Barcelone in PSG je na petkovi tekmi, ki se je po podaljšku končala z 1:1, vpisal 77. gol za selecao. Kljub temu je po tekmi jokal kot dež. Neymar ni dobil priložnosti, da bi tudi sam kot adut iz rokava selektorja Titeja zabil odločilno enajstmetrovko, saj je bilo po osmih strelih vsega konec.

Psihično uničen

V polfinale z Argentino se je prebila Hrvaška, ki je bila bolj zanesljiva pri izvajanju strelov z bele točke. Štirje Hrvati so zadeli, pri Brazilcih pa je žoga z bele točke šla samo dvakrat v mrežo. Podprvaki s SP v Rusiji 2018 so izločili ekipo, ki so jo vsi poznavalci nogometa omenjali kot prvega favorita za naslov. Brazilska izbrana vrsta ostaja pri petih naslovih svetovnega prvaka, zadnjega so osvojili pred 20 leti.

»Psihično sem uničen. Vsekakor gre za poraz, ki me je najbolj prizadel, zaradi njega sem bil deset minut po koncu tekme v telesnem krču, ohromljen, nakar sem planil v jok, solz nisem mogel zadrževati,« je Neymar zapisal v sporočilu na Instagramu.

»Na žalost bo bolelo zelo dolgo,« je dodal. Neymar je takoj po porazu Brazilije dejal, da je morda odigral svojo zadnjo tekmo za Brazilijo, vendar ga je Pele pozval, naj »še naprej navdihuje«. Dvainosemdesetletna legenda je prek Instagrama Neymarja pozval, naj nadaljuje z igranjem, in dodal, da doseganje golov ni primerljivo s častjo zastopati Brazilijo.

»Tako kot jaz veste, da nobena številka ni večja od veselja, da predstavljate našo državo,« je zapisal Pele. »Star sem 82 let in po vsem tem času upam, da sem te na nek način navdihnil, da si prišel tako daleč ... Tvoje zapuščine še zdaleč ni konec,« je Pele nagovoril zvezdnika. »Še naprej nas navdihuj. Še naprej bom roki dvigoval v zrak od sreče ob vsakem tvojem zadetku, kot sem to storil na vsaki tekmi, ko sem te videl na igrišču.«

Pele, ki je bil v začetku tega meseca hospitaliziran med zdravljenjem raka debelega črevesa, je čestital Neymarju za izenačitev njegovega strelskega rekorda. »Naučil sem se, da bolj ko mineva čas, bolj raste naša zapuščina,« je zapisal Pele. »Moj rekord je bil postavljen pred skoraj 50 leti in do zdaj se mu še nihče ni uspel približati. Uspelo ti je, fant moj. To še povečuje veličino tvojega dosežka.«