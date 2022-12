Moštvo iz Los Angelesa je temelje za zmago postavilo v prvi tretjini, ko sta v razmaku vsega 19 sekund zadela Kopitar in Viktor Arvidsson. Petintridesetletni Hrušičan je bil v deseti minuti srečanja na pravem mestu po lepi podaji Kevina Fiale izza tekmečevega gola.

Kopitar drugi najbolj učinkoviti v ekipi

Na 3:0 je v deseti minuti zadnje tretjine povišal Alexander Edler, nato pa sta nekaj upanja domačim vlila Mike Hoffman v 52. ter Cole Caufield v 58. minuti. Končni izid je 37 sekund pred koncem z zadetkom v prazno mrežo postavil Adrian Kempe. Phoenix Copley je za kalifornijsko moštvo zbral 20 obramb, pri tekmecih je Jake Allen ustavil 31 od 34 strelov.

»To je bila čudna tekma. Zaradi številnih blokiranih strelov nisem imel veliko dela. Posledično je šlo za tekmo, na kateri moraš ohraniti mirno glavo. Soigralci so opravili dobro delo, imeli ogromno posesti v nasprotnikovi tretjini. Trdo smo garali in zasluženo slavili,« je po tekmi dejal Copley.

Kopitar je na ledu prebil 19:38 minute in na vrata tekmeca sprožil dva strela. Z osmimi goli ter 17 podajami je točkovno drugi najbolj učinkovit hokejist Los Angelesa za Fialo (31 točk).

Po 15. zmagi na 30. tekmi sezone je Los Angeles napredoval na drugo mesto pacifiške divizije ter četrto v zahodni konferenci. S 34 točkami za vrhom v obeh zaostajajo za Vegasom, ki jih je po 29 tekmah zbral sedem več.

Kralji bodo znova na ledu že v noči na ponedeljek, čaka jih namreč gostujoči obračun proti zadnjeuvrščeni ekipi vzhoda Columbus Blue Jackets.

Marner znova izjemen

Na preostalih tekmah so v soboto zvečer hokejisti Tampa Bay Lightning v lokalnem derbiju ugnali Florida Panthers s 4:1. Finalisti pretekle sezone so tako napredovali na šesto mesto vzhodne konference, Florida je deseta.

Dallas je prav tako v soboto pozno zvečer vpisal novi dve točki. Za potrditev tretjega mesta na zahodu so s 3:2 po podaljšku ugnali Detroit Red Wings. Slednjim ni pomagal niti gol za izenačenje Davida Perrona na njegovi 1000. tekmi v NHL. V podaljšku je za zmago zvezd zadel Nils Lundkvist pol minute pred iztekom dodatnega časa.

Pittsburgh Penguins po peti zaporedni zmagi, tokrat s 3:1 proti Buffalo Sabres, ostajajo na petem mestu vzhoda. Sidney Crosby je dosegel dva gola in podajo. S 15 goli je Kanadčan drugi na lestvici zadetkov v igri pet na pet. S skupno 38 točkami pa na šestem mestu lestvice strelcev.

Pri Toronto Maple Leafs se nadaljuje izjemni točkovni niz Mitcha Marnerja, ta traja že 22 tekem. Ob zmagi s 5:4 proti Calgary Flames je vpisal dve točki, vključno z odločilnim zadetkom v podaljšku. Najdaljši niz z vsaj točko ima iz sezone 1983/84 legendarni Wayne Gretzky z 51 tekmami, na katerih je dosegel kar 61 golov in 92 podaj. Marner na večni lestvici zdaj zaseda 23. mesto. Od aktivnih hokejistov imata daljši niz le Patrick Kane (2015/16; 26) in Crosby (2010/11; 25).

Pri vseh golih javorovih listov je sodeloval William Nylander. Rekord kariere je postavil z dvema goloma in tremi podajami. Toronto je z nekaj odigranimi tekmami več vsega točko oddaljen od vrha lige, na katerem sta Boston in New Jersey (oba 43 točk).

Do zmag s 3:0 sta v gosteh prišli ekipi Carolina Hurricanes in Minnesota Wild. Carolina, ki je četrta v vzhodni konferenci, je ugnala New York Islanders, druga pa Vancouver Canucks. Ottawa Senators pa so bili s 3:2 boljši od Nashville Predators.