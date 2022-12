V noči, ko so bile na sporedu tekme ekip vseh treh slovenskih košarkarjev v NBA, je na parket stopil le 36-letni Goran Dragić. V 15:52 minute je priložnost tudi dobro izkoristil in zadel pet od sedmih metov iz igre, od tega dva za tri točke. V statistiko je Ljubljančan poleg 14 točk vpisal še tri podaje in eno ukradeno žogo.

Biki so dvoboj odločili že do polčasa, ki so ga dobili kar z 82:53. Pri domačih je DeMar DeRozan dosegel 28 točk, 20 jih je dodal Nikola Vučević. Pri Dallasu sta bila s 27 oz. 21 točkami najbolj razpoložena Spencer Dinwiddie in Christian Wood. Pri Mavericks poleg Luke Dončića, ki je počival zaradi načete stegenske mišice, nista igrala še Josh Green in Maxi Kleber.

Dallas je doživel drugi zaporedni poraz, z razmerjem zmag in porazov 13-13 pa zdrsnil na deseto mesto zahodne konference. Chicago (11-14) je na vzhodu enajsti.

Denver je po 16. zmagi v sezoni ob desetih porazih še naprej tretji na zahodu. Ob uspehu na domačem parketu proti Utahu (15-14) je za zlata zrna 31 točk, 12 skokov, 14 podaj in štiri blokade prispeval Nikola Jokić. Srbski center je tako postal šesti košarkar v zgodovini NBA z najmanj 80 trojnimi dvojčki. S 30 točkami se je izkazal tudi Jamal Murray, pri Utahu pa je 27 točk dosegel Nickeil Alexander-Walker.

Ponovitev finala lanske sezone

V ponovitvi finala pretekle sezone so prvaki Golden State Warriors (14-13) s 123:107 premagali Boston Celtics (21-6). Najboljše moštvo rednega dela te sezone ni imelo odgovora na razpoložena Stephena Curryja (32 točk) in Klaya Thompsona (34). Pri Bostonu je 31 točk dosegel Jaylen Brown (13/22 iz igre), manjkal pa je učinek Jaysona Tatuma, ki je ob 18 točkah zadel le šest od 21 metov iz igre.

»S temi fanti smo igrali v finalu minule sezone. Želeli smo jim poslati sporočilo,« je v svojem slogu po tekmi razlagal Draymond Green. Njegovi bojevniki so predvsem s čvrsto obrambo postavili ključe do zmage. »Takšen načrt smo si zadali, pri tem pa skušali napraviti kar najmanjše število osebnih napak,« je za zdaj osmouvrščeno ekipo zahoda dodal Curry.

Na zadnji današnji tekmi so Portland Trail Blazers z razpoloženima Damianom Lillardom (36 točk) in Anferneejem Simonsom (31) ugnali Minnesota Timberwolves s 124:118. Volkovi so z razmerjem 13-13 padli na enajsto mesto za Dallas, Portland (14-12) pa vztraja na šestem mestu zahoda.

Mesto za njimi so Los Angeles Clippers (15-13), ki so s 114:107 premagali Washington Wizards (11-16). Paul George je blestel s 36 točkami, ekipi iz prestolnice pa ni pomagalo niti 35 točk Kyla Kuzme (12 skokov) oziroma 30 točk Kristapsa Porzingisa (15 skokov).

Na vzhodu so Brooklyn Nets (16-12) ohranili četrto mesto po zmagi proti Indiana Pacers (14-13). Za slednje je Tyrese Haliburton dosegel 35 točk, pri Brooklynu pa je ob odsotnosti Kevina Duranta, Kyrieja Irvinga in Bena Simmonsa 33 točk dosegel Cameron Thomas.

Na vzhodu je tretje mesto potrdila ekipa Cleveland Cavaliers (17-10), ki je s 110:102 ugnala Oklahoma City Thunder (11-15), medtem ko so San Antonio Spurs (8-18) v gosteh presenetili Miami Heat (12-15) in jih premagali s 115:111.