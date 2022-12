Anglija in Francija sta se med seboj merili že na 32. tekmi, a šele tretjič na svetovnih prvenstvih in prvič v izločilnih bojih mundiala. Po všečni predstavi z obeh strani je bil izid po golu Aureliena Tchouamenija in enajstmetrovki Harryja Kana izenačen do 78. minute, ko je znova udaril najboljši strelec francoske reprezentančne zgodovine Olivier Giroud. Kane je imel pozneje na voljo tudi novo najstrožjo kazen za izenačenje, a je žogo poslal čez vrata.

Francija je tako na dobri poti k ubranitvi naslova, s čimer bi postala prva ekipa s tem dosežkom po Braziliji leta 1962. Anglija pa je sedmič izgubila v četrtfinalu SP, kar je največ v tem pogledu na prvenstvih sveta. Francozi lovijo skupno svoj tretji naslov, Angleži ostajajo pri enem.

Po izenačenem začetku tekme je v 11. minuti najprej z glavo poskusil Giroud, v 17. pa so Francozi povedli, ko je s strelom od daleč zadel Aurelien Tchouameni.

Angleži so prvič resneje poskusili v 21. minuti s prostega strela z 20 metrov, ki ga je izvedel Luke Shaw, malce bolj vroče pred vrati Huga Llorisa, ki je s 143. nastopom postal francoski rekorder po številu tekme v državnem dresu, pa je bilo spet v 23. minuti.

Lloris je moral posredovati tudi v 29. minuti po strelu Harryja Kana, sicer pa je bila to ob enem nenatančnem strelu Kyliana Mbappeja tudi edina resnejša priložnost do konca polčasa.

V 47. minuti je Lloris obranil nevaren strel Juda Bellinghama, živahnejši Angleži pa so v 52. minuti prišli do najstrožje kazni. Tchouameni je v kazenskem prostoru spotaknil Bukaya Sako, z bele pike pa je v 54. minuti streljal Kane in zanesljivo dosegel svoj 53. gol v angleškem dresu ter se na vrhu izenačil z Waynom Rooneyjem.

Takoj zatem je Jordan Pickford dobro posredoval po strelu Adriena Rabiota, so pa oboji iskali pot do drugega zadetka in izpeljali nekaj obetavnih akcij, ki pa so bolj ali manj prinesle le dva prešibka strela Angležev.

V 70. minuti pa je bil bližje zadetku Harry Maguire, ko je z glavo žogo poslal malo mimo vratnice. Angleži so v teh trenutkih imeli pobudo, toda hitro so spet nase opozorili Francozi, ko je v padcu pred vrati Anglije streljal Giroud, Pickford pa je dobro posredoval.

V 78. minuti je Francija prišla do zmagovitega gola, ko je po novi podaji Antoina Griezmanna z leve strani z glavo iz bližine zadel prav francoski strelski rekorder Giroud in dosegel svoj četrti gol v Katarju.

V 82. minuti so Angleži dobili novo enajstmetrovko, ko je Theo Hernandez s hrbta zrušil Masona Mounta. Spet je z bele pike streljal Kane, toda v 84. minuti je žogo poslal čez prečko.

Zadnjo priložnost so imeli Angleži v enajsti minuti sodniškega dodatka, ko so imeli malce izven kazenskega prostora na voljo prosti strel. Tega je izvedel Marcus Rashford in žogo poslal nekaj centimetrov mimo cilja.

Že v petek sta si polfinale po enajstmetrovkah priigrali Hrvaška, ki je izločila Brazilijo, in Argentina, ki je odpravila Nizozemsko.