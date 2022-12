Požar v glavnem mestu Jerseyja Helier so gasilci pogasili in pristojne službe na območju iščejo morebitne ujete ljudi. Sprva je vodja policije na otoku Robin Smith poročal o eni smrtni žrtvi, dveh ranjenih in 12 pogrešanih. Prebivalce je pozval, naj se prizorišču izogibajo.

Gasilci so se sicer tja odpravili še pred eksplozijo, ko so prebivalci poročali, da vohajo plin. Okrog 4. ure zjutraj po lokalnem času je nato odjeknila eksplozija.

»Imamo trinadstropno stavbo, ki se je popolnoma porušila,« je razmere opisal Smith. Po njegovih besedah je škoda nastala tudi na bližnji stavbi, še enem stanovanjskem bloku, ki ga gasilci poskušajo zavarovati.

Incident predstavlja zaključek tragičnega tedna za Jersey, ki sodi pod britansko krono, ni pa del Združenega kraljestva, njegovo gospodarstvo pa je odvisno od bančništva, turizma in ribištva. Obalna straža je namreč v petek opustila iskanje treh ribičev, ki so pogrešani že več kot 36 ur, potem ko je njihov čoln zadel tovorno ladjo.