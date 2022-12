Junak tekme, na kateri so Maročani do uspeha prišli z zanje značilnim slogom za ta turnir, torej predvsem s čakanjem na priložnosti in discipliniranim branjenjem, pa je postal Youssef En-Nesyri. Ob tem je svoje naredila že omenjena obramba, ki je na zadnjih devetih tekmah prejela zgolj en zadetek, tega jim je zabila Kanada v skupinskem delu.

Maročani so dobili prvi polčas z golom Youssefa En-Nesyrija. Ta je v 42. minuti po podaji z leve strani v kazenskem prostoru visoko skočil in z glavo zadel za 1:0. Afriški predstavniki so sicer v dobršni meri pokazali predstavo v slogu s prejšnjih tekem. Posest žoge so prepustili tekmecu, se disciplinarno branili in čakali na protinapade. Enega od teh bi lahko unovčili v drugi minuti sodniškega dodatka, a so bili nenatančni.

So pa imeli izbranci Walida Regraguija, ki je postal prvi afriški selektor s četrtfinalom in zdaj s polfinalom SP, v prvem delu rahlo več strelov, medtem ko je bil pri Portugalci najaktivnejši pri poskusih Joao Felix, a ni zadel z nobenim od treh nevarnejših strelov. Najbližje zadetku pa so bili Portugalci v 45. minuti, ko je Bruno Fernandes žogo z desne strani poslal proti vratom in zadel prečko.

Maročani so bili tudi v uvodu drugega dela hitro nevarni po prekinitvi, je pa kmalu zatem v igro prišel Cristiano Ronaldo, za katerega je bila to že 196. tekma v državnem dresu. To je izenačenje rekorda, kar zadeva nastope za izbrano vrsto, enako število jih je zbral tudi Kuvajtčan Bader Al-Mutava.

Goncalo Ramos pa je bil prvi Portugalec v drugem delu z resnejšim strelom v 58. minuti, so pa igralci s Pirenejskega polotoka spet prevladovali na terenu, v 64. minuti pa je Fernandes spet zgrešil z roba kazenskega prostora. Še naprej je Portugalska iskala poti v kazenski prostor, Maroko pa se je branil, Felix pa je v 83. minuti našel luknjo v obrambi tekmeca, vendar se je izkazal Yassine Bounou.

Maroški čuvaj mreže je obranil tudi Ronaldov strel v prvi minuti dodatka, v katerem so imeli Portugalci igralca več po izključitvi Walida Cheddire. Toda Aboukhlal je imel v 96. minuti zaključno žogo, ko je prišel sam pred Dioga Costo, a je bil slednji uspešnejši. Zatem je imel na drugi strani še Pepe priložnost z glavo, a je na veliko veselje maroških privržencev zgrešil iz bližine.

Že v petek sta si polfinale po enajstmetrovkah priigrali Hrvaška, ki je izločila Brazilijo, in Argentina, ki je odpravila Nizozemsko.