Kosovske oblasti so izredne županske volitve v mestih Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić in Zvečan razpisale, potem ko so v začetku novembra odstopili tamkajšnji srbski župani zaradi zahteve Prištine po zamenjavi srbskih registrskih tablic s kosovskimi.

V zadnjih tednih se je na območju zvrstilo več incidentov. V torek je denimo skupina Srbov v Zvečanih streljala v zrak, da bi pregnala skupino volilnih uradnikov in policistov, ki so pripravljali volitve. V noči na petek pa so v isti občini streljali na kosovske policiste, pri čemer je bil eden od njih ranjen, policijsko vozilo pa težko poškodovano.

Tudi danes s severa Kosova poročajo o zbiranju ljudi in postavljanju barikad.

Kosovo je posledično s sklicevanjem na vse slabše varnostne razmere in ogroženost, o kateri naj bi poročali albanski prebivalci sicer večinsko srbskih območij, na sever države napotilo približno 300 svojih policistov. Beograd je v odgovor zagrozil, da bo tja napotil svojo vojsko, kar naj bi mu omogočala resolucija 1244 Varnostnega sveta ZN.

Osmani se je pri odločitvi sklicevala na nevarnosti, na katere opozarjajo analize policije in obveščevalnih služb. Zaradi vse večjih napetosti je pred tem že več zahodnih diplomatov pozvalo k preložitvi volitev.