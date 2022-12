»Evropski parlament odločno nasprotuje korupciji. V tej fazi fazi ne moremo komentirati preiskav, ki so v teku, razen, da bomo v celoti sodelovali z vsemi ustreznimi organi pregona in pravosodnimi organi,« je na Twitterju danes zapisala Metsola, potem ko so v petek v okviru preiskave suma korupcije v Bruslju prijeli Kaili in več drugih oseb.

Zahteve po preiskavi

Iz politične skupine Napredno zavezništvo socialistov in demokratov (S&D), katere članica je Kaili, so v petek sporočili, da so poslanko in eno od podpredsednic Evropskega parlamenta začasno izključili iz skupine. Pred tem so jo izključili tudi iz grške socialistične stranke Pasok.

»Zgroženi smo nad obtožbami o korupciji v evropskih institucijah. Skupina S&D ne dopušča korupcije. Smo prvi, ki podpiramo temeljito preiskavo in popolno razkritje,« so sporočili iz S&D in zagotovili, da bodo pri preiskavi v celoti sodelovali z vsemi preiskovalnimi organi.

Ob tem so izrazili tudi zahtevo po prekinitvi dela parlamenta na vseh dosjejih in plenarnih glasovanjih v zvezi z zalivskimi državami, zlasti glede liberalizacije vizumskega režima in načrtovanih obiskov. Podoben poziv so podali tudi v liberalcih (Renew), tretji največji politični skupini v parlamentu, v kateri so ogorčeni nad poročili.

Denar in darila

Belgijsko državno tožilstvo je namreč v petek sporočilo, da so v okviru preiskave suma korupcije v Evropskem parlamentu, v katero je vpletena zalivska država, izvedli 16 preiskav in prijeli štiri osebe, tudi nekdanjega evropskega poslanca.

Sumijo, da zalivska država vpliva na gospodarske in politične odločitve Evropskega parlamenta, in sicer z nakazili velikih vsot denarja ali znatnimi darili tretjim osebam s pomembnim ali strateškim položajem v parlamentu.

Več podrobnosti niso navedli, kot sta poročala belgijska časnika Le Soir in Knack, pa je predmet preiskave lobiranje Katarja za svetovno nogometno prvenstvo, pri čemer naj bi aretirali štiri Italijane.

Med njimi sta nekdanji evropski poslanec, socialist Antonio Panzeri, generalni sekretar Mednarodne konfederacije sindikatov Luca Visentini, direktor nevladne organizacije in asistent v Evropskem parlamentu. V Italiji naj bi medtem prav tako v petek prijeli še Panzerijevo soprogo Mario Colleoni in hčerko Silvio Panzeri, navaja bruseljski časnik Politico.

O tem, ali bo peterica pridržanih v Bruslju ostal v priporu, naj bi tožilstvo v Belgiji po poročanju nemške tiskovne agencije dpa odločilo v nedeljo.

To ni osamljen primer

Na primer so se odzvali tudi iz nevladne organizacije Transparency International EU, ki opozarja, da, čeprav gre morda za najhujši primer domnevne korupcije v Evropskem parlamentu, ta ni osamljen. »V več desetletjih je parlament dopustil, da se je razvila kultura nekaznovanosti s kombinacijo ohlapnih finančnih pravil in nadzora ter popolnega pomanjkanja neodvisnega (ali celo nobenega) etičnega nadzora,« je dejal direktor organizacije Michiel van Hulten in pozval k reformi parlamenta.

»Kot prvi korak bi morala Evropska komisija zdaj objaviti svoj dolgo odlašani predlog o ustanovitvi neodvisnega etičnega organa EU, s preiskovalnimi in izvršnimi pooblastili,« je ocenil van Hulten.