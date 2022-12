Banksy, ki je po novembrski objavi murala telovadke na ostanke pročelja ukrajinske stavbe, uničene v ruskem bombardiranju, sprožil ugibanja, da ustvarja v Ukrajini, je tokrat na Instagramu napovedal projekt, ki ga pripravlja s fundacijo Legacy of War. Ta bo od vsakega prodanega sitotiska 5000 funtov namenila za nakup vozil za evakuacijo Ukrajincev iz države ter za ogrevanje tistih, ki v vojni ostajajo v domovini in se soočajo s težko zimo.

Sitotiski so podpisani in oštevilčeni, na njih pa je upodobljena bela miška, ki s krempeljčki praska po napisu na kartonasti škatli Fragile (lomljivo).

V fundaciji so pojasnili, da je vsako delo edinstveno, saj je Banksy med postopkom izdelave vsak sitotisk obdelal z rezalnikom za pico, s čimer je ustvaril učinek praskanja, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Banksy je v izjavi na spletni strani fundacije Legacy of War zapisal, da je v Ukrajini spoznal ekipo Legacy of War, "ki je v bombardirani stavbi nudila zdravniško pomoč, grelnike, vodo in prijazen pogled zelo obupanim ljudem".

"Posodili so mi tudi eno od svojih reševalnih vozil, ki se je izkazalo za zelo koristno, ko je ena izmed jeznih babušk ugotovila, da slikam na njeno stavbo in poklicala policijo," je pojasnil. "Mislim, da bi moral zbrati dovolj denarja vsaj za zamenjavo registrske tablice tega reševalnega vozila," se je pošalil.

Banksy je vse do danes kljub svetovni slavi ohranil anonimnost, njegova dela pa odlikuje kritičen komentar sodobnega časa. Umetnik je zaslovel z grafiti po ulicah angleškega mesta Bristol v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja, v zadnjih desetletjih pa se njegove umetnine pojavljajo po različnih delih sveta, v zadnjih mesecih zlasti v Ukrajini.